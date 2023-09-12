Виступ Нітари за кадром у Mortal Kombat 1 отримує критику від гравців

Останнім доповненням до списку Mortal Kombat 1 став персонаж Нітара, яку зіграла актриса Меган Фокс. Однак більшість гравців гри не дуже вражені закадровим голосом Fox.

У міру того, як реєстр персонажів повільно розкривався, шанувальники з нетерпінням чекали випуску Mortal Kombat 1. У той час як культові персонажі, такі як Скорпіон і Саб-Зіро, повертаються, ми також зосереджуємося на поверненні персонажів із «3D». ” ери Mortal Kombat, включаючи Nitara.

Це перша поява Нітари після Mortal Kombat: Armageddon 2006 року. Вибір на роль Меган Фокс, відомої своїми ролями у фільмах «Трансформери» та «Тіло Дженніфер», підняв брови серед фанатів Mortal Kombat.

Нещодавно Меган Фокс брала участь в іншій великій грі, Diablo 4, де вона виголошувала хвалебні слова за загиблих персонажів. Однак Mortal Kombat 1 знаменує її першу повноцінну акторську роль у відеогрі.

Під час відкриття Нітари Меган Фокс надала ігрове відео та фрагменти діалогів. Однак шанувальники на Reddit розкритикували її виступ, описавши його як «плоску лінію доставки» та припустивши, що вона, можливо, подзвонила йому за зарплату.

Хоча деякі шанувальники вважають, що кадри трейлера можуть неточно відображати аудіо гри, перші гравці, які отримали гру, висловлювали подібне занепокоєння щодо продуктивності Fox в сюжетному режимі. Однак інші відзначають, що її виступ у фіналі «Вежа Нітара» був кращим.

Спільнота Mortal Kombat 1 незабаром матиме можливість винести свій остаточний вердикт щодо образу Нітари Меган Фокс, оскільки гра має вийти за кілька днів.

Джерела: Dexerto