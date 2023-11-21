San Jose представляє власне персоналізоване видання Monopoly

Місто Сан-Хосе має намір здійснити ностальгічну подорож спогадами, запустивши власне видання популярної настільної гри «Монополія». Це персоналізоване видання замінює традиційні місця на дошці місцевими визначними пам’ятками, дозволяючи мешканцям і гостям міста досліджувати місто зовсім по-новому.

Одна з найвідоміших пам’яток Сан-Хосе, Таємничий будинок Вінчестерів, займає центральне місце як бажане місце на набережній. Мер міста Метт Махан висловив своє захоплення персоналізованим виданням, заявивши, що це чудова можливість відзначити багату історію та досягнення Сан-Хосе.

У цій унікальній версії Original Joe's стає новим Park Place, а VTA замінює залізничні споти. Місцеве транспортне агентство в захваті від цієї презентації та навіть загорнуло цілий автобус, щоб рекламувати гру.

Пекарня Peters' Bakery, відома своїм смачним тістечком з паленим мигдалем, є ще одним популярним місцевим бізнесом на ігровому полі. Попит на персоналізовані ігри був надзвичайно високим, і велика кількість попередніх замовлень була розпродана миттєво. Хільда ​​Рамірес, уродженка Сан-Хосе, висловила свою любов до цієї концепції та з гордістю придбала п’ять ігор, вважаючи їх найгарячішим різдвяним подарунком у Bay Area.

Випуск видання в Сан-Хосе привабив відвідувачів звідусіль, у тому числі групу друзів, які приїхали аж із Лінкольна, неподалік від Сакраменто, щоб отримати його. Включаючи знайомі орієнтири, які викликають почуття гордості, ці особи висловлювали своє хвилювання та задоволення.

Top Trumps USA, компанія, що стоїть за створенням цих персоналізованих видань, раніше випускала міські версії, такі як Napa Valley. Проте Сан-Хосе став першим великим містом у затоці, яке отримало таке особливе ставлення. Аарон Грін, представник Top Trumps USA, згадав про труднощі, пов’язані з прийняттям рішення про те, які місця включити до дошки, оскільки всі мають різні думки. Тим не менше, мета полягає в тому, щоб увічнити визначні пам’ятки міста та підприємства, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися грою та дізнаватися про унікальну історію Сан-Хосе.

Монополія в Сан-Хосе включає додаткові пам’ятки, як-от Tech Interactive і Музей дитячих відкриттів. Ці доповнення ще більше покращують уявлення про яскраву культуру та пам’ятки Сан-Хосе.

Нехай це персоналізоване видання «Монополії» стане свідченням величі Сан-Хосе та його статусу одного з найкращих місць для життя в країні.