Нова стаття: рекламний поштовх Xbox для Call of Duty: Modern Warfare III

Сьогодні користувачів Xbox зустріли помітною рекламою, яка заохочувала їх придбати Call of Duty: Modern Warfare III, останню частину популярної ігрової франшизи. Заставка, яка з'явилася при включенні консолі, викликала неоднозначну реакцію геймерів.

У той час як деякі шанувальники Xbox висловили своє захоплення новою кампанією та з нетерпінням прийняли рекламу, інші були менш захоплені. «Це тупо. Я не граю в Call of Duty; Я ніколи не купував Call of Duty. Мені не варто вмикати свій Xbox, і перше, що я бачу, буде додатком до гри чи будь-яким іншим», — сказав один незадоволений користувач.

Було проведено порівняння з подібною акцією для Starfield, іншої довгоочікуваної гри, яка отримала коротку заставку під час запуску ще у вересні. Було висловлено занепокоєння щодо потенційної нав’язливості такої рекламної практики в майбутньому.

«Я не думаю, що це така велика угода, якщо це реліз для події чи першої сторони, але я розумію, чому людям це не сподобається», — співчував інший користувач.

IGN звернувся до Xbox за коментарем, але на момент написання статті не отримав відповіді.

Окрім екрану-заставки, Xbox також пропонує завантажуваний динамічний фон із зображенням улюбленого персонажа Капітана Прайса з франшизи Call of Duty.

Цей рекламний поштовх від Xbox для Call of Duty: Modern Warfare III стався після нещодавнього придбання Microsoft Activision Blizzard за приголомшливу суму в 69 мільярдів доларів. Незважаючи на те, що маркетингова угода PlayStation щодо Call of Duty продовжується до 2024 року, нове право власності на Xbox не завадило їм активно рекламувати своє придбання перлини.

Call of Duty: Modern Warfare III буде випускатися поетапно, починаючи з раннього доступу до кампанії 2 листопада для клієнтів, які попередньо замовили. Гра продовжить сюжетну лінію з Modern Warfare II і представить нові елементи, такі як Open Combat Missions, а багатокористувацька гра стане доступною 10 листопада.

Питання та відповіді:

З: Що таке Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III — це дуже популярна відеогра та остання частина франшизи Call of Duty.

З: Чи доступна Call of Duty: Modern Warfare III на Xbox?

A: Так, Call of Duty: Modern Warfare III доступна на Xbox, а також на інших платформах.

З: Що таке заставка?

A: Заставка – це зображення або реклама, що відображаються під час запуску комп’ютерної або консольної програми.

З: Коли вийде Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Ранній доступ до кампанії почався 2 листопада 2022 року, а гра для кількох гравців стане доступною 10 листопада 2022 року.

З: За скільки Microsoft придбала Activision Blizzard?

A: Microsoft придбала Activision Blizzard за 69 мільярдів доларів.

