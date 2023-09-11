Оновлення Meta Quest представляє нові цікаві функції

Компанія Meta нещодавно оголосила про оновлення програмного забезпечення v57 для гарнітур Meta Quest, яке містить ряд нових функцій для покращення взаємодії з користувачем. Оновлення містить більше параметрів налаштування аватарів, функцію скасування надсилання повідомлень, групові посилання, покращені можливості пересування та оновлену стрічку Explore.

Одним із помітних доповнень є розширені параметри налаштування аватарів. Користувачі тепер мають доступ до кольорових повзунків, щоб створити бажаний відтінок шкіри, колір волосся та колір брів. Це дозволяє точніше відобразити зовнішній вигляд користувача в реальному житті. Meta також додала нові варіанти макіяжу та фарбування обличчя.

У попередніх оновленнях Meta представив нові форми тіла, покращив текстури волосся та одягу і навіть надав аватарам ноги. Ці вдосконалення були добре сприйняті, і поточні розробки в створенні аватарів продовжують покращувати загальний досвід.

Функція скасування надсилання повідомлення є ще одним цікавим доповненням. Користувачі тепер мають можливість скасувати надсилання повідомлень із зображеннями як у VR, так і в мобільному додатку Meta Quest. Ця функція дозволяє краще контролювати розмови та дає змогу відправнику відкликати повідомлення. Крім того, і відправник, і одержувач отримають сповіщення, коли повідомлення не буде надіслано.

Щоб полегшити групову взаємодію, Meta представила групові посилання. Користувачі можуть легко запросити друзів приєднатися до їх групи, створивши посилання та поділившись ним у віртуальній реальності або на будь-якій платформі обміну повідомленнями. Це полегшує зв’язок і співпрацю з друзями у віртуальній реальності.

Horizon Home, віртуальний простір, де користувачі можуть відвідувати будинки один одного, тепер дозволяє пересуватися у вільній формі. Це означає, що користувачі можуть досліджувати свої віртуальні будинки, вільно телепортуючись у середовищі Home. Натиснувши джойстик контролера вперед і націлившись на точку в Home, користувачі можуть переміщатися та відкривати кожен куточок свого віртуального простору.

Meta також зробила кілька інших незначних оновлень для покращення взаємодії з користувачем. Канал Explore перейменовано в Horizon Feed, що забезпечує узгодженість із брендом Horizon Worlds. Тепер користувачі можуть вимкнути звук мікрофона за замовчуванням під час запису відео та використовувати кілька програм одночасно, плавно перемикаючись між видами. Крім того, попередження про межі було вимкнено в деяких програмах зі змішаною реальністю, щоб уникнути перерв.

Оновлення v57 наразі розгортається для гарнітур Meta Quest Pro та Meta Quest 2, а очікується, що інші функції будуть представлені на майбутній події Meta Connect. Завдяки цим новим доповненням Meta продовжує вдосконалювати свою платформу віртуальної реальності та надавати користувачам більш захоплюючий і настроюваний досвід.

Джерела: Meta