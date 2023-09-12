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«Колишній холостяк, Метті Джей, стає першим керівником пакування ALDI для благодійних організацій»

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
«Колишній холостяк, Метті Джей, стає першим керівником пакування ALDI для благодійних організацій»

Телевізійна особа Метью Джонсон, широко відомий як Метті Джей, був обраний першим директором з упаковки (CPO) ALDI Australia. У цій ролі Метті Джей керуватиме першою службою пакування мішків ALDI, а всі виручені кошти підуть на австралійську благодійну організацію Camp Quality для дітей, хворих на рак.

Клієнти можуть вибрати послугу VIPpacking за 2 долари, яка дозволяє їм розслабитися, поки Метті Джей та інші фасувальники займаються їхніми продуктами. Їм також подадуть каву в магазині, поки вони чекатимуть. Послуга пакування мішків відбудеться в магазині ALDI Brookvale в Сіднеї в суботу, 16 вересня, з 8:30 ранку.

ALDI підтримує Camp Quality з 2020 року та пожертвував понад 5.3 мільйона доларів на благодійність, дозволивши понад 5,662 дітям, хворим на рак, взяти участь у розважальних програмах. Для подальшої допомоги благодійній організації ALDI об’єднає всі пожертви клієнтів, зроблені в магазині або онлайн, на суму до 100,000 XNUMX доларів США.

Метті Джей висловив своє хвилювання та вдячність за те, що його обрали CPO, заявивши: «Мені подобається думати, що я маю певні навички, коли справа доходить до пакування продуктів, але я покращив свою швидкість, спритність і техніку, і Я з нетерпінням чекаю можливості спакувати якомога більше валіз для цієї великої справи».

Керуючий директор ALDI в Новому Уельсі Алекс Фостер підкреслив важливість того, щоб Метті Джей дотримувався «золотих правил пакування», як-от розміщувати важкі речі внизу, а легші — зверху, а також стежити, щоб крихкі предмети, як-от хліб, не розчавлювалися.

Крім того, товари Camp Quality, такі як футболки, капелюхи, сонцезахисні окуляри, пляшки з водою та обгортковий папір, можна буде придбати в магазинах ALDI наступного тижня. Усі кошти, зібрані від цих продажів, будуть спрямовані на програми відпочинку для онкохворих дітей.

Загалом участь Метті Джея в якості CPO ALDI та служби пакування мішків спрямовані на збір коштів для Camp Quality і надання підтримки, перепочинку та веселих вражень для дітей, хворих на рак, гарантуючи, що вони зможуть пройти свою подорож зі спеціалізованою допомогою, спільнотою підтримки та віком -відповідні освітні програми.

джерела:
– «Роль колишнього керівника бакалавра» ALDI Newsroom
– «ALDI співпрацює з Camp Quality» ALDI Newsroom

By Вікі Ставропулу

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