Телевізійна особа Метью Джонсон, широко відомий як Метті Джей, був обраний першим директором з упаковки (CPO) ALDI Australia. У цій ролі Метті Джей керуватиме першою службою пакування мішків ALDI, а всі виручені кошти підуть на австралійську благодійну організацію Camp Quality для дітей, хворих на рак.

Клієнти можуть вибрати послугу VIPpacking за 2 долари, яка дозволяє їм розслабитися, поки Метті Джей та інші фасувальники займаються їхніми продуктами. Їм також подадуть каву в магазині, поки вони чекатимуть. Послуга пакування мішків відбудеться в магазині ALDI Brookvale в Сіднеї в суботу, 16 вересня, з 8:30 ранку.

ALDI підтримує Camp Quality з 2020 року та пожертвував понад 5.3 мільйона доларів на благодійність, дозволивши понад 5,662 дітям, хворим на рак, взяти участь у розважальних програмах. Для подальшої допомоги благодійній організації ALDI об’єднає всі пожертви клієнтів, зроблені в магазині або онлайн, на суму до 100,000 XNUMX доларів США.

Метті Джей висловив своє хвилювання та вдячність за те, що його обрали CPO, заявивши: «Мені подобається думати, що я маю певні навички, коли справа доходить до пакування продуктів, але я покращив свою швидкість, спритність і техніку, і Я з нетерпінням чекаю можливості спакувати якомога більше валіз для цієї великої справи».

Керуючий директор ALDI в Новому Уельсі Алекс Фостер підкреслив важливість того, щоб Метті Джей дотримувався «золотих правил пакування», як-от розміщувати важкі речі внизу, а легші — зверху, а також стежити, щоб крихкі предмети, як-от хліб, не розчавлювалися.

Крім того, товари Camp Quality, такі як футболки, капелюхи, сонцезахисні окуляри, пляшки з водою та обгортковий папір, можна буде придбати в магазинах ALDI наступного тижня. Усі кошти, зібрані від цих продажів, будуть спрямовані на програми відпочинку для онкохворих дітей.

Загалом участь Метті Джея в якості CPO ALDI та служби пакування мішків спрямовані на збір коштів для Camp Quality і надання підтримки, перепочинку та веселих вражень для дітей, хворих на рак, гарантуючи, що вони зможуть пройти свою подорож зі спеціалізованою допомогою, спільнотою підтримки та віком -відповідні освітні програми.

джерела:

– «Роль колишнього керівника бакалавра» ALDI Newsroom

– «ALDI співпрацює з Camp Quality» ALDI Newsroom