Insomniac Games відкладає новий режим Game Plus для Marvel's Spider-Man 2

Insomniac Games, розробник гри Marvel's Spider-Man 2 для PlayStation 5, оголосив про відкладення довгоочікуваного режиму New Game Plus. Разом із аудіоописами та іншими функціями оновлення гри спочатку було заплановано до випуску на початку 2024 року, але тепер його буде відкладено.

Студія опублікувала заяву в соціальних мережах, визнаючи терпіння гравців, які з нетерпінням чекали оновлення. У ньому зазначено, що перед розгортанням оновлення необхідне додаткове тестування, щоб переконатися, що якість відповідає їхнім стандартам. Хоча точна дата випуску не була названа, Insomniac Games запевнив шанувальників, що повний список функцій буде надано ближче до запуску.

Затримка залишила шанувальників розчарованими, оскільки багато хто з нетерпінням чекав початку нової кампанії з перенесеним усім обладнанням і оновленнями. Однак студія пообіцяла, що очікування буде того варте. У відповідь на відгуки шанувальників Insomniac Games також розповіли, що вони включатимуть такі популярні функції, як можливість змінювати час доби, змінювати кольори вусиків і повторювати місії.

Marvel's Spider-Man 2 отримав високу оцінку за захопливу розповідь, захоплюючі зображення та захоплюючий геймплей. Випущена в 2018 році гра швидко стала однією з найдорожчих перших студій Sony. Тепер, після запуску PlayStation 5, шанувальники з нетерпінням чекають наступної частини серії та додаткових переваг відкладеного оновлення.

Хоча точні терміни для режиму New Game Plus залишаються невідомими, шанувальники можуть бути впевнені, що Insomniac Games прагне забезпечити високоякісні враження. Незалежно від того, чи вийде вона на початку 2024 року чи пізніше, Marvel's Spider-Man 2, безсумнівно, продовжить захоплювати гравців своїм екшеном, що розповсюджується на мережу, і захоплюючим світом.