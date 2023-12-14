Поліція розслідує сварку та стрілянину на станції Downtown Pittsburgh Greyhound

Двох людей терміново доставили до лікарні після сварки та стрілянини на станції Greyhound у центрі Піттсбурга. Інцидент стався близько 6:40 ранку, на що відреагували місцева поліція та швидка медична допомога.

Як повідомляє Pittsburgh Public Safety, сварка сталася в автобусі, який в'їжджав до Піттсбурга. Згідно з повідомленнями, двоє чоловіків почали палку суперечку, що призвело до небезпечної ескалації. На щастя, двоє агентів з Генеральної прокуратури опинилися неподалік і стали свідками того, як один чоловік погрожував іншому ножем, намагаючись вдарити його.

Очевидці повідомляють, що сварка перекинулася в зал біля автобусів, що змусило агентів втрутитися. Незважаючи на неодноразові прохання кинути зброю, чоловік, який розмахував ножем, відмовився їх виконати, в результаті чого агенти почали стріляти. Підозрюваний отримав вогнепальні поранення живота та грудної клітини.

На місці події слідчі виявили біля автобусів численні сліди, які вказують на інтенсивність сварки. Постраждалого у важкому стані негайно доставили до лікарні та прооперували. Тим часом інший учасник сутички отримав травму голови і також був доставлений до лікарні для надання медичної допомоги.

Поліція Піттсбурга почала розслідування інциденту, зосередившись на подіях, що відбулися в автобусі перед сваркою. Офіційні особи працюють над збором додаткової інформації для визначення факторів, які призвели до цього жорстокого епізоду.

Оскільки розслідування триває, громада Піттсбурга продовжує отримувати нові відомості про цей тривожний інцидент.