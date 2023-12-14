Венесуела заявляє про право власності на регіон Ессекібо в Гайані та досліджує видобуток ресурсів

Президент Венесуели Ніколас Мадуро видав вказівку державним компаніям негайно почати розвідку та розробку нафти, газу та мінеральних ресурсів у регіоні Ессекібо в Гайані. Територія, більша за Грецію, багата на цінні ресурси, які Венесуела вважає своїми. Заява Мадуро була зроблена після успішного референдуму, де більшість проголосувала за те, щоб Венесуела затвердила суверенітет над регіоном.

Мадуро має намір надати операційні ліцензії на розвідку та розробку ресурсів у всьому районі Ессекібо. Щоб підтримати ці зусилля, він наказав створити місцеві дочірні компанії венесуельських державних компаній, включаючи нафтовий гігант PDVSA і гірничодобувний конгломерат Corporación Venezolana de Guayana.

Деталі того, як адміністрація Мадуро планує здійснювати юрисдикцію над територією, яка буде офіційно оголошена частиною Венесуели, поки невідомі. Це питання буде обговорено Національними зборами, підконтрольними правлячій партії, щоб прийняти необхідне законодавство.

Окрім експлуатації ресурсів, Мадуро також оголосив про створення нової Оперативної зони комплексної оборони (Зоді) для спірної смуги. Ця зона схожа на спеціальні військові командування, які діють у різних регіонах Венесуели.

Регіон Ессекібо, що складається з 61,600 1899 квадратних миль, становить дві третини території Гайани. Проте Венесуела має історичні претензії на Ессекібо, вважаючи його частиною власної території через кордони під час іспанського колоніального періоду. Суперечки щодо кордону ведуться ще в XNUMX році, коли міжнародні арбітри прийняли рішення про кордон, який погодилася Гайана, яка тоді була британською колонією.

Це оголошення було зустрінуте із засудженням Гайани, звинувативши Венесуелу в спробі анексії землі. Гайана подала апеляцію до Міжнародного суду ООН, прагнучи вирішити суперечливі претензії. Міжнародний суд наказав Венесуелі не вживати жодних дій, які змінюють статус-кво, доки не буде винесено рішення, процес, який може зайняти роки.

Ескалація напруги між Венесуелою та Гайаною через регіон Ессекібо підкреслює важливість вирішення прикордонних суперечок дипломатичними засобами. Експлуатація ресурсів у регіоні має значні наслідки для обох країн, і мирне розв’язання має вирішальне значення для підтримки стабільності в регіоні.