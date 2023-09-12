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SpaceX запускає 21 супутник Starlink для розширення Інтернету

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
SpaceX запускає 21 супутник Starlink для розширення Інтернету

SpaceX успішно запустила чергову партію супутників для свого інтернет-сервісу Starlink з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Місія, відома як Starlink Group 7-2, розгорнула на орбіті 21 супутник Starlink другого покоління. Ці супутники під назвою V2 Mini є скороченою версією повнорозмірних супутників V2 Starlink, запланованих для майбутніх запусків за допомогою багаторазового транспортного засобу Starship від SpaceX.

Ракета Falcon 9 піднялася на південну траєкторію, причому перший ступінь працював приблизно дві з половиною хвилини, перш ніж другий ступінь зайняла місце. Ракета-носій першого ступеня, який здійснив свій 11-й політ, успішно приземлився на безпілотний корабель «Звичайно, я все ще люблю тебе», розташований біля узбережжя Нижньої Каліфорнії.

Другий ступінь завершив своє перше горіння для виходу на початкову паркувальну орбіту та буде працювати на інерції приблизно 45 хвилин перед другим запуском для досягнення наміченої орбіти. Розгортання 21 супутника планується приблизно через годину і дві хвилини після запуску.

За словами астронома з Гарвардсько-Смітсонівського центру астрофізики Джонатана МакДавелла, завдяки цьому запуску загальна кількість супутників Starlink, запущених SpaceX, досягла 5,070. SpaceX повідомила про понад 1.5 мільйона передплатників Starlink, причому інтернет-сервіс доступний у понад 60 країнах.

З кожним запуском Starlink SpaceX прагне розширити своє глобальне широкосмугове покриття та забезпечити високошвидкісний доступ до Інтернету у віддалених районах. Розгортання цих супутників наближає нас на крок до досягнення цієї мети.

джерела:

– SpaceX
– Джонатан Макдауелл, Гарвард-Смітсонівський центр астрофізики

By Вікі Ставропулу

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