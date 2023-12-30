LG представила передового робота для керування домашньою справою

LG представила передового робота, який функціонує як всебічний керівник домашньої справи та компаньйон. Цей двоногий робот використовує передові технології штучного інтелекту, щоб контролювати будинок і спілкуватися з користувачами за допомогою голосу та впізнавання образів.

LG нещодавно оголосила про випуск новаторського робота для керування домашніми справами, який має на меті революціонізувати наш спосіб взаємодії зі своїми будинками. Цей двоногий робот, який нагадує людину, обладнаний передовими можливостями штучного інтелекту, що дозволяють йому контролювати будинок та спілкуватися з користувачами за допомогою розпізнавання голосу та зображень.

У відміну від традиційних систем контролю, робот LG служить як система віддаленого контролю та супутник. Він може привітати користувачів, коли вони приходять додому, навіть програвати музику в залежності від їх виявленого настрою. Крім того, він може вчитися та адаптуватися до вподобань користувачів, що робить його ідеальним керівником домашнього господарства.

Вражаюча технологія штучного інтелекту робота дозволяє йому впізнавати різні об’єкти та реагувати на конкретні команди, надаючи персоналізований досвід для кожного користувача. Його передова функція розпізнавання зображень дозволяє йому ідентифікувати конкретних осіб, забезпечуючи підвищену безпеку в домі.

Крім можливостей з контролю та взаємодії, робот також може виконувати різні завдання, такі як керування побутовими приладами, організація розкладів і навіть допомога у догляді за домашніми тваринами. Його багатофункціональність робить його універсальним та цінним додатком до будь-якого домашнього господарства.

З випуском цього передового робота для керування домашніми справами LG демонструє своє зобов’язання розробляти інноваційні рішення, які поліпшують наше щоденне життя. Цей двоногий робот є значним кроком до майбутнього, де технологія штучного інтелекту безшовно інтегрується в наші будинки.

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