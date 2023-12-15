Lenovo Legion Go: унікальна ігрова портативна консоль з інноваційними функціями

Lenovo увійшла у світ портативних ігрових портативних консолей зі своєю останньою пропозицією Legion Go. Черпаючи натхнення в існуючих консолях і технологіях, цей пристрій виділяється своїми унікальними функціями.

Однією з видатних особливостей Legion Go є його дизайн підставки, що нагадує популярну OLED-модель Nintendo Switch. Підставка, виготовлена ​​з металу, забезпечує міцну підтримку для ігор на ходу. Однак йому не вистачає такої ж міцної конструкції, як Switch OLED, що забезпечує певну гнучкість і згинання.

Доступ до внутрішніх елементів Legion Go відносно простий за допомогою викрутки Philips. Lenovo також представила джойстики з ефектом Холла, усунувши поширену проблему Stick Drift, яка мучила подібні ігрові кишенькові консолі. Нетрадиційний варіант зберігання консолі, твердотільний накопичувач форм-фактору 2242 M.2, може викликати труднощі при заміні або оновленні.

Варіанти підключення на Legion Go перевершують параметри його конкурентів, завдяки двом портам USB-C і портам USB 4. Це дозволяє користувачам заряджати консоль за допомогою одного порту, підключаючи окуляри Legion, привабливий аксесуар, який поєднує зручні для рецепта лінзи з дисплеєм FHD OLED. Незважаючи на те, що окуляри мають власний набір недоліків, таких як випадкове від’єднання та обмежена сумісність із пристроями Android, вони додають унікальний вимір ігровому досвіду.

Що стосується продуктивності в іграх, Legion Go вражає при роздільній здатності Full HD, але важко підтримувати високу частоту кадрів у QHD+. Щоб максимізувати продуктивність, рекомендується знизити роздільну здатність до HD+. Lenovo Legion Space, накладення інтерфейсу користувача консолі, пропонує кращий користувацький досвід порівняно з конкурентами, але все ще потребує деяких покращень.

Варто зазначити, що ігровий режим Legion Go може значно вплинути на частоту кадрів і швидкість вентилятора. Для оптимальної продуктивності рекомендується запустити консоль у режимі продуктивності.

Загалом Lenovo Legion Go демонструє інноваційні функції та виділяється серед своїх конкурентів на ринку портативних ігрових портативних консолей. Хоча вона може мати деякі незначні недоліки, консоль пропонує унікальний ігровий досвід для ентузіастів у дорозі.