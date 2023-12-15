Нова атака використовує вразливі місця в комп’ютерах Windows і Linux

Нещодавно виявлена ​​атака під назвою LogoFAIL поставила під загрозу безпеку сотні моделей комп’ютерів Windows і Linux. Атака дозволяє запускати зловмисне програмне забезпечення на ранній стадії завантаження, що надзвичайно ускладнює виявлення або видалення інфекцій за допомогою поточних механізмів захисту. LogoFAIL виділяється завдяки легкості, з якою її можна виконати, і широкому діапазону сприйнятливих моделей, включаючи пристрої як споживчого, так і корпоративного рівня.

Дослідники Binarly, фірми, що спеціалізується на виявленні та захисті вразливих мікропрограм, нещодавно оприлюднили LogoFAIL на конференції безпеки Black Hat у Лондоні. Вони виявили, що LogoFAIL використовує критичні вразливості, наявні в уніфікованих розширюваних інтерфейсах прошивки (UEFI), які відповідають за завантаження сучасних пристроїв під керуванням Windows або Linux. Ці вразливості залишалися непоміченими роками, і ними можна скористатися за допомогою спеціально створених зображень логотипу.

Після успішної атаки він отримує повний контроль над пам’яттю та диском цільового пристрою, навіть на найчутливішому етапі завантаження, відомому як DXE (Driver Execution Environment). Це дозволяє виконувати шкідливий код і доставляти корисне навантаження другого етапу до того, як почне працювати основна операційна система.

LogoFAIL можна здійснити дистанційно через уразливості браузера або медіаплеєра, де зловмисник замінює законне зображення логотипу шкідливим. Крім того, якщо пристрій ненадовго розблоковано, зловмисник може фізично замінити файл зображення.

Постраждалі сторони зараз випускають рекомендації, щоб розкрити, які продукти вразливі, і надати виправлення безпеки. Однак завдяки широкому охопленню цієї атаки в екосистемі ЦП x64 і ARM, включаючи основних постачальників UEFI і виробників пристроїв, потенційна загроза залишається значною.

Для користувачів вкрай важливо оновлювати свої системи останніми виправленнями безпеки та залишатися пильними щодо будь-якої підозрілої діяльності чи спроб несанкціонованого доступу. Вживаючи профілактичних заходів, окремі особи та організації можуть мінімізувати ризик стати жертвою LogoFAIL та подібних атак.