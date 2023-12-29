Лондон, 28 грудня 2023 року – Японське космічне агентство (JAXA) здійснило величезний прорив у своїй амбітній місії по вивченню Місяця. 25 грудня SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) був успішно введений в орбіту Місяця, позначаючи значний крок до історичної посадки на Місяць.

Після запуску 6 вересня SLIM розпочав подорож навколо Місяця, в той час як місія XRISM (X-ray imaging and spectroscopy Mission) JAXA залишалася на орбіті навколо Землі. Після уважного процесу введення в орбіту, еліптична орбіта SLIM тепер з’єднує північний і південний полюси Місяця з періодом приблизно 6,4 години.

Маючи найближчу точку до Місяця висотою близько 600 км і найвищу точку – 4000 км, SLIM успішно отримав перші зображення поверхні Місяця, розкриваючи нові перспективи нашого космічного сусіда.

Протягом наступних тижнів до середини січня 2024 року SLIM буде проходити подальші корекції орбіти, поступово знижуючи точку з дальніму Сонцю. Мета – досягти кругової орбіти на висоті приблизно 600 км. Крім того, розпочнуться підготовки до критичної фази посадки з подальшим зниженням перигелію до висоти 15 км 19 січня.

Спуск до Місяця заплановано розпочати о 0:00 ранку за місцевим часом 20 січня, і, як очікується, космічний апарат сіль буде орієнтовно о 0:20 ранку за місцевим часом того ж дня. Якщо ця історична посадка пройде успішно, Японія стане п’ятою країною, яка здійснила мяку посадку на поверхню Місяця.

Місія SLIM не лише має на меті продемонструвати технології, необхідні для майбутніх посадок на Місяць та планети, але й здійснити наукові дослідження поверхні Місяця за допомогою малогабаритної проби. Це знакове зусилля підготує шлях для майбутніх місій дослідження та розвідки, щоб розкрити таємниці Місяця та за його межами.

Часті питання

Питання: Яка мета місії SLIM?

Відповідь: Мета місії Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) полягає в перевірці технологій, необхідних для посадки на поверхню Місяця та планет, а також проведенні наукових досліджень поверхні Місяця.

Питання: Який поточний стан орбіти SLIM?

Відповідь: SLIM знаходиться в нормальному стані після успішного введення в еліптичну орбіту Місяця з періодом приблизно 6,4 години.

Питання: Коли запланована посадка на Місяць?

Відповідь: SLIM має приземлитися на поверхню Місяця приблизно о 0:20 ранку за місцевим часом 20 січня 2024 року, за умови успішного спуску з висоти 15 км.

Питання: Які країни успішно приземлилися на Місяць?

Відповідь: Якщо місія SLIM удачно завершиться посадкою, Японія стане п’ятою країною, яка зробила посадку на Місяць, після Сполучених Штатів, Радянського Союзу, Китаю та Ізраїлю.

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