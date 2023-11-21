Клуб Сема належить Walmart?

У світі роздрібної торгівлі є кілька таких відомих імен, як Walmart. Роздрібний гігант став синонімом доступних цін і широкого асортименту товарів. Але як щодо клубу Сема? Він належить Walmart? Давайте зануримося в деталі.

Право власності:

Так, Sam's Club справді належить Walmart. Насправді це дочірня компанія роздрібного гіганта. Sam's Club був заснований у 1983 році Семом Волтоном, тим самим далекоглядним підприємцем, який заснував Walmart. З роками Sam's Club перетворився на популярний складський клуб лише для членів, який пропонує своїм членам оптові товари та ексклюзивні пропозиції.

Що таке Клуб Сема?

Sam's Club — це членський складський клуб, який пропонує широкий вибір товарів, у тому числі бакалію, електроніку, меблі тощо. Він працює за моделлю, подібною до інших складських клубів, таких як Costco. Учасники сплачують річну плату за доступ до Sam's Club і за зниженими цінами. Клуб прагне забезпечити своїх членів якісною продукцією за конкурентоспроможними цінами, що робить його привабливим варіантом як для приватних осіб, так і для компаній.

Питання та відповіді:

1. Чи потрібне членство, щоб робити покупки в Sam's Club?

Так, щоб робити покупки в Sam's Club, потрібне членство. Однак ті, хто не є членом клубу, можуть робити покупки в клубі Sam's Club, сплативши невелику комісію за обслуговування.

2. Чи можу я скористатися своїм членством у Walmart у клубі Сема?

Ні, Walmart і Sam's Club мають окремі програми членства. Членство в Walmart не надає доступу до Sam's Club, і навпаки.

3. Ціни в Sam's Club нижчі, ніж у Walmart?

Sam's Club і Walmart працюють за різними моделями ціноутворення. Хоча обидва пропонують конкурентоспроможні ціни, Sam's Club зосереджується на оптових закупівлях і ексклюзивних угодах для своїх учасників.

Підсумовуючи, Sam's Club справді належить Walmart. Як складський клуб, заснований на членстві, Sam's Club пропонує широкий асортимент товарів за конкурентними цінами. Отже, якщо ви шукаєте універсальний магазин для всіх своїх потреб, Sam's Club може бути саме тим місцем для вас.