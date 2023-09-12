Apple випустить iPhone 15 з оновленнями та підвищеними цінами

Apple збирається випустити свій останній смартфон iPhone 15 у вівторок. Аналітики передбачають, що нова модель матиме різні оновлення, але також підвищить ціни на деякі версії. Крім iPhone 15, очікується, що Apple також представить нові версії Apple Watch і AirPods.

Згідно з повідомленнями, iPhone 15 матиме покращену камеру та порт для зарядки USB-C. У той час як ціни на стандартні iPhone 15 і iPhone 15 Plus залишаться незмінними, очікується значне зростання цін на топові моделі iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Ціна на iPhone 15 Pro може зрости до 100 доларів, довівши його загальну ціну до 1,099 доларів, тоді як iPhone 15 Pro Max може підскочити до 200 доларів, досягнувши ціни 1,299 доларів.

Дорожчі версії iPhone 15 пропонуватимуть розширений обсяг пам’яті, довший час автономної роботи, вищу швидкість передачі даних і титанові рамки. Apple сподівається спонукати споживачів до цих дорожчих варіантів. Моделі Pro також працюватимуть на новому чіпсеті A17 Bionic.

Усі версії iPhone 15 матимуть зарядний порт USB-C, що забезпечує гнучкість для споживачів, які віддають перевагу зарядним пристроям не від Apple. Ще однією новою функцією є динамічний острів, розділ у верхній частині дисплея, який надає сповіщення або оновлення прогресу.

Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що iPhone став невід'ємною частиною життя людей, оскільки він зберігає важливу інформацію, таку як дані про здоров'я та банківські дані, і використовується для платежів. Незважаючи на це, Apple зіткнулася з тривалим падінням продажів iPhone, як видно з останнього звіту про прибутки, де дохід від iPhone впав на 2.4% порівняно з тим же періодом попереднього року.

Анонс iPhone 15 відбудеться у вівторок о 1:22 за східним часом, і його можна переглянути онлайн на веб-сайті Apple. Очікується, що новий iPhone надійде в продаж приблизно XNUMX вересня.

джерела:

- Блумберг

– ABC News