Apple оголошує ціни та доступність iPhone 15

Apple розкрила ціни та доступність своїх нових моделей iPhone 15. Ціна на iPhone 15 Pro Max у США стартує від 1,199 доларів із 256 ГБ пам’яті, тоді як менший iPhone 15 Pro коштуватиме від 999 доларів із 128 ГБ пам’яті. Конфігурація 128 ГБ для iPhone 14 Pro Max більше не буде доступна для покупки.

Усі нові моделі iPhone 15 будуть доступні для замовлення з п’ятниці, 15 вересня, і почнуться в п’ятницю, 22 вересня, у більш ніж 40 країнах і регіонах.

На додаток до інформації про ціни та наявність, ходять чутки, що iPhone 15 Pro може бути на 10 відсотків легшим за iPhone 14 Pro завдяки новому корпусу, виготовленому з титану 5 класу. MacRumors отримав точні розміри моделей iPhone 15.

Подія Apple запланована на вівторок, 12 вересня, о 10 ранку за тихоокеанським часом. Захід транслюватиметься в прямому ефірі на YouTube і на веб-сайті Apple. Шанувальники менших телефонів можуть бути розчаровані, оскільки за чутками iPhone Mini може бути припинений після трьох років випуску.

Повідомляється, що персонал роздрібної торгівлі Apple навчається інформувати клієнтів про перехід на зарядні аксесуари USB-C для iPhone 15 серії. Клієнтів буде попереджено, що існуючі зарядні кабелі Lightning не будуть сумісні з новими пристроями.

З оголошенням про ціни та доступність шанувальники Apple тепер можуть підготуватися до замовлення своїх нових моделей iPhone 15 і відчути останні функції та вдосконалення, які пропонують флагманські смартфони Apple.

Визначення:

– iPhone 15: остання серія смартфонів від Apple.

– iPhone 15 Pro Max: більша та досконаліша модель із серії iPhone 15.

– iPhone 15 Pro: менша та доступніша модель із серії iPhone 15.

– Титан 5 класу: тип титанового сплаву, відомий своєю міцністю та легкістю.

джерела: Новини Apple, MacRumors