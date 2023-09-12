Apple представляє iPhone 15 Pro з чіпом A17 Pro: більш висока продуктивність і можливість трасування променів

Apple представила останнє доповнення до своєї лінійки iPhone, iPhone 15 Pro, оснащене потужним чіпом A17 Pro. Цей новий чіп Apple Silicon виготовлено за передовою технологією 3 нанометрів і може похвалитися вражаючими 19 мільярдами транзисторів. Чіп A17 Pro не тільки забезпечує 10% підвищення продуктивності для високопродуктивних ядер, але також демонструє чудове 20% підвищення продуктивності GPU. Завдяки цим удосконаленням iPhone 15 Pro збереже позицію найшвидшого смартфона на ринку.

Однією з головних переваг чіпа A17 Pro є його здатність підтримувати апаратне прискорення трасування променів, функцію, яка раніше була доступна лише в високоякісних ігрових консолях і ПК. Завдяки цій технології iPhone 15 Pro може забезпечувати високореалістичне відображення освітлення в режимі реального часу, що робить його першим смартфоном із таким рівнем графічних можливостей.

Крім того, Apple оснастила чіп A17 Pro контролером USB-3, що забезпечує швидкість передачі даних до 10 Гбіт/с через порт USB-C iPhone 15 Pro. Це є значним покращенням у порівнянні зі старими швидкостями USB-2, підтримуваними портом Lightning, забезпечуючи користувачам швидше та ефективніше з’єднання для передачі файлів і мультимедійного вмісту.

iPhone 15 Pro на базі чіпа A17 Pro буде доступний для попереднього замовлення з цієї п’ятниці, а продажі в магазинах почнуться 22 вересня. Оскільки Apple продовжує розширювати межі технологій смартфонів, iPhone 15 Pro обіцяє забезпечує неперевершену взаємодію з користувачем завдяки винятковій продуктивності та передовим функціям.

джерела:

– Яблуко