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За чутками, Apple пропонує до 8 ГБ оперативної пам’яті для моделей iPhone 15 Pro

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
За чутками, Apple пропонує до 8 ГБ оперативної пам’яті для моделей iPhone 15 Pro

Згідно з останніми чутками, Apple, можливо, планує запропонувати до 8 ГБ оперативної пам’яті для своїх моделей iPhone 15 Pro. Хоча конфігурації внутрішньої пам’яті не змінюватимуться, клієнти все одно матимуть широкий вибір варіантів.

Звіти свідчать про те, що Apple протестувала існуючі варіанти зберігання для нової лінійки iPhone, а це означає, що варіант 2 ТБ, про який раніше йшлося, буде недоступний. Замість цього клієнти можуть вибрати варіанти 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ.

Хоча незрозуміло, яка конкретна модель отримає збільшення оперативної пам’яті, згадувалося, що Apple протестувала як 6 ГБ, так і 8 ГБ LPDDR5 DRAM. Припущення припускають, що різні параметри оперативної пам’яті можуть залежати від обраної ємності пам’яті, подібно до того, як це працює з iPad Pro.

Що стосується постачальників, Apple, як кажуть, співпрацює з такими виробниками, як Samsung, Micron і SK Hynix щодо оперативної пам'яті. Ці компанії також є потенційними постачальниками сховища разом із Western Digital і Kioxia.

Оскільки наближається офіційний анонс лінійки iPhone 15, буде цікаво дізнатися, чи справдяться ці чутки. Шанувальники Apple з нетерпінням чекають презентації нових пристроїв і підтвердження їхніх характеристик.

джерела:
– Вихідна назва статті: *"A17 може мати 8 ГБ оперативної пам'яті"*
– Джерело: AppleInsider

By Роберт Ендрю

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