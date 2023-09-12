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Apple запропонує виготовлені в Індії моделі iPhone у день запуску

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
Apple запропонує виготовлені в Індії моделі iPhone у день запуску

Apple зробила значний крок у розширенні своєї інфраструктури ланцюга поставок за межі Китаю, продавши нові моделі iPhone виробництва Індії в день запуску. Незважаючи на те, що Apple вже деякий час виробляє iPhone в Індії, графіки виробництва зазвичай відстають від основних складальних потужностей у Китаї. Проте часовий проміжок між доступністю моделей iPhone індійського виробництва та їх вересневим випуском протягом багатьох років поступово скорочувався. Минулого року моделі iPhone 14 Made-in-India були доступні в ланцюжку постачання лише через шість-вісім тижнів після їх дебюту.

Цього року ця тенденція зберігається, оскільки iPhone 15 стане першим виробленим в Індії пристроєм Apple останнього покоління, доступним у перший день продажу. Виробництво iPhone 15 в Індії почалося на початку серпня. Однак слід зазначити, що в той час як заводи в Індії виробляють iPhone 15 і iPhone 15 Plus, збірка найпреміальніших моделей iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max все ще залежить від Китаю.

Тим не менш, доступність виготовлених в Індії iPhone 15 на момент запуску є значним кроком на шляху до довгострокових планів Apple щодо зменшення залежності виробництва від Китаю. Зараз постачальники Apple в Індії складають приблизно 7% від загальної кількості iPhone, вироблених у всьому світі.

джерела:
1. Блумберг

By Вікі Ставропулу

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