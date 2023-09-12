Подія Apple: запуск iPhone 15 і перехід від Lightning до USB-C

Apple збирається зробити важливе оголошення на своєму майбутньому заході, представивши довгоочікуваний iPhone 15. Однією з найбільших змін, які очікуються в цій новій моделі, є перехід від порту Lightning до порту USB-C. Хоча ця зміна може схвилювати тих, хто шукає консолідації пристроїв, вона, швидше за все, розчарує користувачів, яким доведеться інвестувати в нові кабелі.

Очікується, що разом із iPhone 15 і 15 Pro компанія Apple представить останні версії своїх популярних смарт-годинників, зокрема Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2. Очікується, що ці оновлення будуть зосереджені на внутрішніх покращеннях, а не на кардинальних змінах дизайну.

На додаток до нових пристроїв, за чутками, Apple представить ряд аксесуарів, виготовлених із більш екологічних матеріалів. Також можуть бути оновлення для футляра AirPods Pro, який переведе його на підключення USB-C.

Подія, яка розпочнеться о 1:10 за східним часом / XNUMX:XNUMX за тихоокеанським часом, транслюватиметься в прямому ефірі на YouTube-каналі Apple. Учасники особистої презентації, швидше за все, отримають інформацію трохи раніше перед трансляцією. Щоб бути в курсі останніх новин і деталей, слідкуйте за репортажами в прямому ефірі від команди подій Apple, включаючи фотографії та відео.

джерела:

- Границя