Intel робить революцію в іграх для ноутбуків завдяки уніфікованим оновленням драйверів

Intel зробила революційний крок у світі ігор для ноутбуків, уніфікувавши свої графічні драйвери як для дискретних, так і для інтегрованих графічних процесорів. Це означає, що покращення продуктивності дискретних відеокарт Intel Arc A750 і A770 тепер також буде доступне на нових інтегрованих графічних процесорах.

Остання розробка Intel представлена ​​у вигляді серії процесорів для ноутбуків Core Ultra, які мають першу архітектуру компанії на основі мікросхем. Нова графічна плитка Meteor Lake, яка входить до складу цих чіпів, може похвалитися до восьми нових ядер Xe LPG, що конкурує з процесором AMD 780M iGPU, який є в Ryzen 7 7840U. Із заявленою перевагою в середній частоті кадрів на 10% порівняно з iGPU AMD або порівнянною продуктивністю користувачі можуть розраховувати на плавний ігровий процес 1080p на тонких і легких ноутбуках.

Щоб переконатися, що користувачі завжди мають найновіші драйвери, щоб підтримувати їхній ігровий досвід на найсучаснішому рівні, Intel представила «розблокований» загальний драйвер, який може завантажити та встановити будь-хто. Цей уніфікований драйвер містить усі базові покращення продуктивності та виправлення першого дня гри, бажані геймерами.

Незважаючи на те, що функції OEM можуть бути недоступні в загальному драйвері, наприклад «Режим витривалості», який обмежує частоту кадрів до 30 кадрів в секунду при живленні від батареї, користувачі все ще можуть отримати вигоду від ранніх виправлень і загальних покращень продуктивності. У разі потреби користувачі можуть пізніше оновити драйвер до свого ноутбука.

Intel прагне спростити процес перевірки OEM, щоб забезпечити швидше впровадження оновлень драйверів. Компанія активно співпрацює з OEM-виробниками, щоб гарантувати, що користувачі можуть насолоджуватися оновленнями драйверів у режимі реального часу без шкоди для певних функцій і функцій, наданих виробниками ноутбуків.

Завдяки цьому прориву в уніфікованих оновленнях драйверів Intel зробила значний крок вперед у покращенні ігрового досвіду на ноутбуках. Геймери тепер можуть розраховувати на плавне підвищення продуктивності як дискретних, так і вбудованих графічних процесорів, що наблизить їх до захоплюючого ігрового процесу, якого вони хочуть.