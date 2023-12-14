Intel представляє вражаючу продуктивність графічних процесорів Arc нового покоління

Intel нещодавно провела круглий стіл із ентузіастами технологій, щоб коротко заглянути в довгоочікувану серію процесорів Meteor Lake. Хоча офіційна презентація запланована на завтра, подія пролила світло на нову серію Core Ultra 100 під кодовою назвою Meteor Lake та її розширені функції.

Одним із найцікавіших аспектів Meteor Lake є його революційний дизайн ЦП. Intel застосувала інший підхід, прийнявши дезагрегований дизайн, який незалежно об’єднує плитки CPU, GPU та SoC. Хоча основна увага приділяється можливостям штучного інтелекту Meteor Lake, прогрес у графічній підсистемі справді захоплює.

Intel офіційно підтвердила, що вбудовані графічні процесори Arc запропонують передові графічні можливості. Ці графічні процесори, створені на базі дискретного Alchemist і засновані на архітектурі Xe-LPG, підтримуватимуть DirectX12 Ultimate і вдосконалений медіа-процесор із підтримкою кодування AV1. Крім того, вони включатимуть технологію масштабування, як-от XeSS, забезпечуючи першокласний візуальний досвід.

На додаток до цих функцій Intel значно покращила продуктивність Arc iGPU, додавши більше ядер і покращивши тактову частоту. Intel стверджує, що Arc iGPU забезпечить вдвічі більшу продуктивність, ніж Xe-LPG, який використовується в серіях Raptor і Alder Lake. Завдяки повній конфігурації з 8 Xe-Cores графічний процесор Arc iGPU конкурує за продуктивністю з меншим дискретним графічним процесором ACM-G11.

Intel не тільки зосередилася на вдосконаленні графічного процесора, але й значно вдосконалила функції ЦП. Зокрема, Core Ultra 165H забезпечує більш ніж на 8% збільшення продуктивності на ват в порівнянні з Core i7-1370P і на 11% більше, ніж Ryzen 7840U, при тому, що працює на аналогічних рівнях потужності.

Під час заходу Intel продемонструвала живі демонстрації двох ноутбуків, оснащених обладнанням Intel і AMD відповідно. Процесор Core Ultra 7 155H з 16 ядрами і 22 потоками перевершив AMD Ryzen 7 Pro 7840U з 8 ядрами і 16 потоками в Cinebench 2024, набравши вражаючі 922 бали.

З точки зору продуктивності в іграх, графіка Intel Arc отримала значно вищу оцінку, ніж рішення AMD у 3DMark Time Spy. Згідно з презентацією Intel, процесор Core Ultra 7 165H Arc iGPU забезпечує середнє підвищення продуктивності на 10% порівняно з графічним процесором Ryzen 7 7840U RDNA3 при споживанні 28 Вт.

Незважаючи на те, що ця екскурсійна подія надала захоплюючу інформацію, більше подробиць про серію Core Ultra 100 буде оприлюднено під час офіційної презентації пізніше сьогодні. Ентузіасти технологій можуть очікувати ще більш захоплюючих оголошень від Intel.