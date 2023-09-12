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Apple представляє нові рівні зберігання даних iCloud+: 6 ТБ і 12 ТБ

ByВікі Ставропулу

Вересень 12, 2023
Apple представляє нові рівні зберігання даних iCloud+: 6 ТБ і 12 ТБ

Apple нещодавно здивувала свою аудиторію, оголосивши про два нових рівні для підписки на хмарне сховище iCloud+. Ці нові плани передплати, призначені в першу чергу для фотографів і режисерів, яким потрібен великий обсяг пам’яті для їхнього вмісту, неодмінно привернуть увагу. Відкриття викликало бурхливі аплодисменти натовпу, що свідчить про великий попит на збільшену ємність зберігання.

Згідно з поточною структурою цін, iCloud+ пропонує передплатникам 50 ГБ за 0.99 доларів на місяць, 200 ГБ за 2.99 доларів на місяць і 2 ТБ за 9.99 доларів на місяць. З появою планів 6 ТБ і 12 ТБ користувачі тепер можуть зберігати значно більші обсяги даних. Хоча середньому споживачеві може не знадобитися такий великий обсяг пам’яті, професійні фотографи та режисери, які використовують останні моделі iPhone 15 із розширеними можливостями камери, вважатимуть ці плани надзвичайно цінними.

Хоча Apple не розкрила точну ціну на нові рівні зберігання, ми можемо зробити обґрунтоване припущення на основі існуючих тарифів. Цілком імовірно, що підписка на 6 ТБ коштуватиме не більше 30 доларів на місяць, тоді як рівень 12 ТБ має становити близько 60 доларів на місяць. Для порівняння, тарифні плани Google на 5 ТБ і 10 ТБ даних коштують 24.99 і 49.99 доларів США на місяць відповідно, демонструючи аналогічні ціни.

Окрім збільшеного обсягу пам’яті, абоненти iCloud+ продовжуватимуть користуватися існуючими функціями конфіденційності, зокрема Hide My Email і Private Relay. Ці функції спрямовані на захист даних користувачів і забезпечення безпечного перегляду. Завдяки iCloud+, що пропонує як розширене сховище, так і покращену конфіденційність, Apple продовжує пропонувати своїм користувачам комплексну та надійну послугу хмарного зберігання.

джерело:
– Твіт Маркеса Браунлі: https://twitter.com/MKBHD/status/1435465209062140930

By Вікі Ставропулу

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