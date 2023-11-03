Постійно мінливий ландшафт Xbox і Call of Duty

Нещодавнє придбання Microsoft Call of Duty, відомої серії шутерів від першої особи, викликало у багатьох шанувальників і геймерів цікавість щодо майбутнього. Завдяки довгоочікуваному випуску Call of Duty: Modern Warfare 3 11 листопада 2023 року Microsoft і розробники гри дуже сподіваються.

Не секрет, що останніми роками Call of Duty зазнавала критики за відсутність інновацій. Однак франшиза залишається неймовірно популярною та прибутковою, постійно приносячи мільярдні доходи. Участь корпорації Майкрософт у франшизі відкриває новий погляд і відкриває потенціал для захоплюючих маркетингових можливостей.

Нещодавно користувачі консолей Xbox Series X і Xbox Series S побачили велику, привертає увагу рекламу попередніх замовлень Call of Duty: Modern Warfare 3 після ввімкнення своїх пристроїв. Хоча деякі гравці вважали цю рекламу нав’язливою, варто зазначити, що вона з’являється лише один раз і її легко відхилити. Microsoft наголошує, що вони активно враховують відгуки користувачів і прагнуть знайти баланс між рекламою та досвідом користувачів.

З огляду на це, реклама на інформаційній панелі Xbox вже давно є предметом дискусій серед шанувальників. Хоча вони допомагають субсидувати консольну платформу, деякі стверджують, що плата за підписку, наприклад Xbox Game Pass Core або Xbox Game Pass Ultimate, має призвести до зменшення або повної відсутності реклами на інформаційних панелях.

Заглядаючи в майбутнє, придбання Microsoft може внести значні зміни в спосіб рекламування та представлення Call of Duty. Маючи інший набір цілей і очікувань порівняно з попереднім власником Activision, Microsoft може прийняти більш стратегічний підхід до графіків випуску, дозволяючи конкуруючим шутерам на її платформі трохи передихнути.

Крім того, завершення маркетингової угоди з PlayStation викликає питання про те, як Call of Duty буде використовуватися під брендом Xbox у майбутньому. Ці невизначеності підкреслюють природу ігрової індустрії, що постійно розвивається, і нагадують нам, що ніщо не встановлено в камені.

Хоча майбутнє Call of Duty під управлінням Microsoft невизначене, гравці та вболівальники можуть сподіватися на баланс між залученням маркетингових стратегій і повагою до досвіду користувача. Тільки час покаже, як продовжуватиме змінюватися ландшафт Xbox і Call of Duty.

FAQ

З: Чи буде Call of Duty випускатися щорічно під керівництвом Microsoft?

Відповідь: Є припущення, що Microsoft може відхилитися від річного графіка випуску, щоб дати передишку конкурентам у шутерах і дати розробникам більше часу для розробки гри.

З: Що станеться з маркетинговою угодою з PlayStation?

В: Оскільки маркетингова угода з PlayStation закінчується в найближчі роки, ко-брендинг Call of Duty з Xbox залишається невизначеним. Можна очікувати змін у майбутніх маркетингових стратегіях.

Питання: чи турбують користувачів Xbox нав’язлива реклама на інформаційній панелі?

A: Деякі користувачі Xbox висловили розчарування рекламою на інформаційній панелі, особливо враховуючи плату за підписку, яку вони вже сплачують. Microsoft враховує відгуки користувачів і прагне підтримувати баланс між рекламою та досвідом користувачів.

З: Як право власності Microsoft вплине на інновації в Call of Duty?

Відповідь: Оскільки Microsoft бере кермо, на інновації в Call of Duty можуть вплинути цілі та стратегії компанії. Еволюція франшизи у власності Microsoft залишається непередбачуваною.

джерела: Xbox