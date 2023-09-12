Huawei підвищує планку поставок смартфонів серії Mate 60

Huawei Technologies, один із провідних виробників смартфонів у Китаї, збільшив цільовий обсяг поставок на другу половину цього року для свого смартфона серії Mate 60. Згідно зі звітом офіційної газети Securities Times, тепер компанія планує відвантажити на 20% більше одиниць, ніж передбачалося раніше.

У звіті зазначено, що Huawei очікує відвантажити мінімум 40 мільйонів одиниць своїх нових смартфонів у 2023 році. Ця більш висока ціль відображає впевненість компанії в попиті на серію Mate 60.

Серія Mate 60 від Huawei є останнім доповненням до лінійки флагманських смартфонів компанії. Ці пристрої відомі своїми передовими функціями та передовими технологіями. Очікується, що серія Mate 60 продемонструє прихильність Huawei до інновацій і запропонує користувачам винятковий досвід використання смартфона.

Huawei поки не надала офіційної відповіді на звіт і оновлену ціль відвантаження. Однак це збільшення цілі свідчить про те, що компанія оптимістично дивиться на сприйняття ринком своїх нових смартфонів. Рішення Huawei, одного з провідних виробників смартфонів у Китаї, підвищити цільовий обсяг поставок свідчить про його намір зберегти свої позиції на ринку та задовольнити зростаючий попит клієнтів.

джерела:

Times Times