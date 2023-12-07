Google впроваджує нові заходи безпеки для неактивних облікових записів

Нещодавно компанія Google оголосила, що видалятиме неактивні облікові записи Google, зокрема служби Gmail, Photos і Drive, щоб підвищити безпеку та захистити дані користувачів. Це рішення викликало боротьбу серед користувачів за відновлення доступу до своїх облікових записів до настання кінцевого терміну.

Багато користувачів повідомляли про труднощі входу в облікові записи через забуті паролі або інформацію для відновлення. Щоб вирішити ці проблеми, Google пропонує обмежені варіанти відновлення для користувачів. Якщо ви втратили або забули свій пароль, ви можете відвідати сторінку входу та натиснути «спробувати іншим способом» під полем пароля. Google надішле код підтвердження на ваш пов’язаний номер телефону або адресу електронної пошти для відновлення. Після успішного введення цього коду вам буде запропоновано створити новий пароль.

Користувачі, які не мають телефону, пов’язаного з обліковим записом, все одно можуть натиснути «спробувати іншим способом», щоб отримати код підтвердження на свою адресу електронної пошти для відновлення. Крім того, рекомендуємо перевірити всі попередні пристрої, на яких, можливо, все ще виконано вхід у ваш обліковий запис.

Якщо у вас немає адреси електронної пошти для відновлення, Google може попросити вас відповісти на запитання щодо відновлення в крайньому випадку. Рекомендується відповідати на ці запитання на пристрої, який ви раніше використовували для входу, або у знайомому місці. Звертайте увагу на деталі та не пропускайте жодних запитань, оскільки Google вимагає достатньо інформації для підтвердження вашої особи.

У випадку забутих електронних адрес Google надає можливість відновити їх за допомогою тієї самої анкети. Відвідавши сторінку відновлення облікового запису та вибравши «Забули електронну адресу?» користувачі можуть надати свій номер телефону або альтернативні адреси електронної пошти, щоб відновити втрачені облікові записи.

Важливо зауважити, що для всіх варіантів відновлення потрібна певна інформація про втрачений обліковий запис, оскільки Google надає пріоритет безпеці та має підтвердити особу власника. Підтримуючи активність в обліковому записі, регулярно входячи в нього, також можна гарантувати, що його вміст не буде видалено.

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