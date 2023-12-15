Як отримати Porygon, Porygon2 і Porygon-Z у Pokemon Scarlet and Violet

В останньому DLC Pokemon Scarlet and Violet Indigo Disk інструктори прагнуть отримати в свої руки культового Pokemon Porygon та його еволюційні форми, Porygon2 і Porygon-Z. Хоча Porygon можна знайти в полярному біомі, отримання його розвинених форм вимагає додаткових зусиль.

Щоб зустріти та зловити Порігон, тренери повинні пройти шлях до полярного біому, розташованого на північний схід від їх початкової точки. Поригон зазвичай зустрічається в дикій природі, зазвичай на ділянках крижаних полів. Його коефіцієнт вилову відносно високий, що полегшує додавання до вашої колекції.

Однак отримати Porygon2 і Porygon-Z не так просто. Ці розвинені форми не можна знайти в дикій природі; їх можна отримати, лише розвиваючи Поригон. Щоб еволюціонувати Porygon у Porygon2, тренери повинні отримати предмет покращення та мати його у Porygon. Предмет Upgrade можна знайти в дикій природі поблизу Полярного біому або придбати в шкільному магазині Blueberry Academy за 250 очок Blueberry (BP). Коли Porygon тримає предмет Upgrade, ним можна обміняти з іншим гравцем, запускаючи еволюцію до Porygon2.

Щоб перетворити Porygon2 на Porygon-Z, тренерам знадобиться Сумнівний диск замість елемента Upgrade. Сумнівний диск також можна знайти в Biomes або придбати в шкільному магазині Blueberry Academy. Коли Porygon2 тримає сумнівний диск, його можна обміняти, щоб запустити остаточну еволюцію в Porygon-Z.

Важливо зауважити, що після еволюції Porygon, будь то Porygon2 або Porygon-Z, тренери повинні обміняти його назад, щоб гарантувати, що вони збережуть своїх нещодавно еволюціонованих покемонів.

Хоча отримання еволюційних форм Porygon може вимагати певних зусиль, інструктори побачать, що Porygon2 і Porygon-Z є потужними доповненнями до їхніх команд, завдяки чому подорож варта того. Тож приготуйтеся досліджувати полярний біом і розвинути свій Поригон у його найкращу форму в Pokemon Scarlet and Violet!