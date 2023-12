Netflix випускає Grand Theft Auto Trilogy для мобільних платформ

Netflix нещодавно викликав великий фурор у світі ігор, випустивши популярну трилогію Grand Theft Auto для платформ iOS і Android. Трилогія включає в себе улюблені ігри GTA III, Vice City і San Andreas, усі з яких тепер доступні для підписників Netflix безкоштовно. Однак знайти ці ігри в мобільному додатку може бути складно, оскільки вони розташовані в одному рядку без видимого порядку.

Щоб допомогти користувачам легко знаходити ігри, які пропонує Netflix, можна застосувати простий трюк як у Google Play, так і в App Store. Знайшовши програму Netflix і вибравши внизу опцію «більше від цього розробника» або «більше від Netflix», буде відображено сітку з усіма опублікованими Netflix іграми. Ця сітка включає такі популярні ігри, як Into the Breach, Before Your Eyes, Dead Cells і Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. У 2024 році ігровий каталог Netflix планується розширити, додавши ще більше захоплюючих ігор.

Для тих, хто особливо цікавиться трилогією Grand Theft Auto, для кожної гри надаються прямі посилання на магазин додатків: GTA III, Vice City і San Andreas доступні на платформах iOS і Android. Варто зазначити, що ці мобільні порти трилогії не є ексклюзивними для Netflix, оскільки їх також можна придбати окремо в обох магазинах програм.

З випуском трилогії Grand Theft Auto на мобільних платформах Netflix продовжує залишати свій слід в ігровій індустрії. Незалежно від того, щоб задовольнити бажання шанувальників GTA чи полегшити очікування довгоочікуваної GTA VI, ці ігри пропонують години захоплюючих розваг. Отже, пориньте у світ злочинів, екшнів і пригод, і все це в межах зручності вашого мобільного пристрою.