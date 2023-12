Розблокуйте нових покемонів і еволюції в DLC Pokémon Scarlet and Violet’s Indigo Disk

Відкрийте для себе нових захоплюючих істот в останньому DLC Pokémon Scarlet and Violet, Indigo Disk. Одним із цих нових доповнень є Мегбі, симпатичний вогняний покемон із 2-го покоління. Однак знайти Мегбі та його еволюцію може бути не так просто, як здається. Однак не хвилюйтеся, оскільки цей посібник надасть всю необхідну інформацію.

Де знайти Мегбі в доповненні The Indigo Disk

Мегбі можна зустріти у двох місцях у просторому відкритому світі Terrarium DLC The Indigo Disk. Перше місце, на яке варто звернути увагу, — поля жовтої трави біома Савани. Друга область — це прибережний біом, де вам пощастить знайти Мегбі, якщо ви дослідите печери Лабіринту, освітленого факелами, замість відкритої Савани.

Якщо вам вдасться знайти Мегбі, ви зможете розвинути його в дві наступні форми: Магмар і Магмортар. Хоча еволюція Magby у Magmar є відносно простою, щоб перетворити її на Magmortar, потрібно виконати певні вимоги в The Indigo Disk. Продовжуйте читати, щоб дізнатися більше.

Як перетворити Мегбі на Магмар, Магмортар і отримати Магмарайзер

Перш ніж заглиблюватися в деталі, давайте розглянемо статистику Magby:

Тип: Вогонь

HP: 45

Атака: 75

Захист: 37

Сп.Атака: 70

Сп.Захист: 55

Швидкість: 83

Разом: 365

Як покемон вогняного типу, Мегбі сильна проти трави, жука, льоду та сталі. Однак він слабкий проти Землі, Скелі та Води, і його атакам протистоять Дракони. Мегбі перетворюється на Магмара, коли досягає рівня 30. Ось статистика Магмара:

Тип: Вогонь

Здатність: Flame Body – 30% шанс спалити супротивника, якщо його атакувати фізичним рухом

HP: 65

Атака: 95

Захист: 57

Сп.Атака: 100

Сп.Захист: 85

Швидкість: 93

Разом: 495

Щоб перетворити Magmar на Magmortar, вам потрібно обміняти його, поки він тримає Magmarizer у DLC Indigo Disk. Magmarizer можна придбати за 250 BP у шкільному магазині Blueberry Academy. BP розшифровується як «Blueberry Points», які ви можете заробити, виконавши BBQ або Blueberry Quest — різноманітні завдання різного масштабу. Після обміну Magmar перетворюється на Magmortar із такими характеристиками:

Тип: Вогонь

Здатність: Flame Body – 30% шанс спалити супротивника, якщо його атакувати фізичним рухом

HP: 75

Атака: 95

Захист: 67

Сп.Атака: 125

Сп.Захист: 95

Швидкість: 83

Разом: 540

Виконавши вимогу Magmarizer, ви можете перетворити свій Magmar на Magmortar відразу після його еволюції, припускаючи, що у вас є друг, з яким можна торгувати. DLC Pokémon Scarlet and Violet’s Indigo Disk доступний ексклюзивно на комутаторі Nintendo як частина абонементу The Hidden Treasure of Area Zero Expansion Pass. Не забудьте вивчити повний Pokédex, щоб відкрити для себе всіх неймовірних істот у цьому DLC.