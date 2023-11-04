Любов на полі: як спорт зблизив Ханну Тірелл і Сорчу Тернбулл

Спорт завжди був важливою частиною життя Ханни Тірелл, від її відданості дублінському жіночому футболу до її участі в збірній Ірландії з регбі. Вона навіть не підозрювала, що проста зміна позицій на полі змінить її життя назавжди.

У 2013 році Ханна дебютувала за дублінську команду, і саме в цей час її шляхи перетнулися з Сорчою Тернбулл. У своєму прагненні змінити позицію їй довелося знайти заміну голкіперу, і тоді в справу втрутилася Сорча. Ця несподівана зустріч породила глибоку дружбу, яка не схожа на жодну іншу з Ханною раніше.

Історія їхнього кохання розквітала повільно, а взаємні почуття виникли через кілька років. Але як тільки вони почали зустрічатися, їхній зв’язок став міцнішим, і відтоді вони разом. Розмірковуючи про їхні стосунки, Ханна визнає їхні відмінності, визнаючи, що вони іноді стикаються через свої контрастні характери та підходи до життя.

У серпні 2021 року Ханна та Сорча одружилися на щирій церемонії в готелі Dean у Дубліні в оточенні своїх коханих. Радість була на мить перервана вимогами спортивної кар’єри Ханни, коли вона продемонструвала свої вміння у жіночому всеірландському півфіналі лише через три дні після їхнього весілля. Однак цей тиждень виявився для Ханни мрією, адже Дублін переміг, а її назвали найкращим гравцем матчу.

Їхня подорож як пари прийняла ще один прекрасний поворот, коли Ханна та Сорча привітали свою доньку Аойфе у світі в 2023 році. Коли вони були молодими батьками, їхня любов одне до одного поглибилася, і Ханна продовжувала досягати успіхів на полі. Вона з гордістю відсвяткувала перемогу своєї команди у фіналі Всеірландії, тримаючи Аоїф на руках і захоплюючи серця нації.

Заглядаючи в майбутнє, Ханна та Сорча висловили надію на подальше розширення своєї родини. Вони бачать ще одну дитину в майбутньому, а Ханна візьме на себе роль виношування дитини. Їхня історія кохання є свідченням сили спорту в об’єднанні людей і створенні зв’язків на все життя.

Питання і відповіді

1. Як познайомилися Ханна та Сорча?

Ханна Тірелл і Сорча Тернбулл познайомилися, коли Ханна шукала заміну воротарю на свою позицію в дублінській команді. Сорча зголосилася, і звідти їхня дружба розквітла.

2. Коли Ханна і Сорча одружилися?

Вони одружилися в серпні 2021 року в готелі Dean у Дубліні. Їхнє весілля було відкладено через карантинні обмеження.

3. Як Ханна збалансувала своє весілля та спортивні зобов’язання?

Лише через три дні після весілля Ханна брала участь у жіночому всеірландському півфіналі в Дубліні. Незважаючи на щільний графік, вона відзначилася на полі і навіть стала гравцем матчу.

4. Коли Ханна і Сорча стали батьками?

У 2023 році Ханна та Сорча привітали свою дівчинку Аойфе, за сім тижнів до фіналу Всеірландії між Дубліном та Керрі.

5. Які їхні плани на майбутнє?

Ханна і Сорча сподіваються на подальше розширення сім'ї і висловили бажання народити ще одну дитину в майбутньому. Вони уявляють, що наступного разу Ханна буде носити дитину.