Dolby Atmos Music: революція в аудіо

Технологія Dolby Atmos, розроблена компанією з аудіотехнологій Dolby, стала кардинальною в індустрії розваг. Технологія Dolby Atmos, відома насамперед завдяки використанню в кіно та театрах, тепер розширила свій охоплення й у світі музики, створивши революційне звучання.

Джон Коулінг, голова відділу розваг Dolby, пояснює, що Dolby Atmos Music виходить за рамки традиційного стереоформату. У той час як стерео поєднує всю музику в лівий і правий аудіоканали, Dolby Atmos Music має інший підхід. Він розділяє різні інструменти та вокал і переміщує їх між двома каналами та навколо них, створюючи більш захоплюючий і тривимірний звук.

Незважаючи на те, що Dolby Atmos Music вже інтегровано в споживчу електроніку та сервіси потокової передачі музики, він ще не отримав широкого поширення на медіа-платформах, таких як трансляції новин. Однак необхідно продемонструвати глядачам його переваги.

Використовуючи Dolby Atmos Music, слухачі можуть відчувати музику так, ніби вони перебувають у кімнаті з музикантами. Динамічні рухи інструментів і вокалу створюють посилене відчуття присутності, роблячи враження від прослуховування багатшим і привабливішим.

Розширення Dolby Atmos у сфері музики знаменує значну зміну в тому, як ми споживаємо аудіоконтент. Він забезпечує рівень глибини та просторового сприйняття, який раніше був недосяжний у традиційних стереоформатах.

Оскільки Dolby Atmos Music набуває все більшого поширення, очікується, що він зробить революцію в музичній індустрії та змінить те, як ми сприймаємо музику та насолоджуємося нею. Завдяки своїй здатності створювати захоплююче та захоплююче аудіосередовище Dolby Atmos Music має стати новим стандартом для створення та споживання музики.

джерела:

– Dolby Atmos Music: https://www.dolby.com/music/

– Інтерв’ю «PBS NewsHour» з Джоном Кулінгом від Майка Серра: [вихідну URL-адресу видалено]