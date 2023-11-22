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Як назавжди заблокувати TikTok на телефоні?

ByАндре Де Боніс

Листопад 22, 2023
Як назавжди заблокувати TikTok на телефоні?

Як назавжди заблокувати TikTok на телефоні?

За останні роки TikTok став однією з найпопулярніших платформ соціальних мереж у всьому світі, захоплюючи мільйони користувачів своїми короткими відео. Проте з різних причин деякі люди можуть захотіти назавжди заблокувати TikTok на своїх телефонах. Незалежно від того, чи йдеться про конфіденційність, управління часом чи просто бажання уникнути звикання до програми, є способи переконатися, що TikTok назавжди залишиться поза вашим пристроєм.

Як заблокувати TikTok на пристроях Android та iOS:

Користувачі Android можуть заблокувати TikTok, виконавши такі дії:
1. Відкрийте магазин Google Play.
2. Торкніться трьох горизонтальних ліній у верхньому лівому куті, щоб відкрити меню.
3. Виберіть «Налаштування» в меню.
4. Прокрутіть вниз і натисніть «Батьківський контроль».
5. Перемкніть перемикач, щоб увімкнути батьківський контроль.
6. Створіть PIN-код, який використовуватиметься для доступу до налаштувань батьківського контролю.
7. Прокрутіть вниз і торкніться «Програми та ігри».
8. У розділі «Заблоковано» натисніть «Додати програми».
9. Знайдіть TikTok і виберіть його.
10. Натисніть «ОК», щоб заблокувати TikTok.

Для користувачів iOS процес дещо відрізняється:
1. Відкрийте програму Налаштування.
2. Прокрутіть вниз і натисніть «Час екрана».
3. Натисніть «Обмеження вмісту та конфіденційності».
4. Увімкніть функцію, перемикаючи перемикач.
5. Натисніть на «iTunes & App Store покупки».
6. Виберіть «Програми» в розділі «Дозволені програми».
7. Вимкніть TikTok, щоб заблокувати його.

Часті запитання (FAQ):

З: Що таке TikTok?
Відповідь: TikTok — це платформа соціальних мереж, яка дозволяє користувачам створювати короткі відео та ділитися ними.

З: Чому хтось хоче заблокувати TikTok?
В: Можуть бути різні причини, зокрема занепокоєння щодо конфіденційності, залежність або просто бажання обмежити час перед екраном.

З: Блокування TikTok видалить його з мого телефону?
В: Блокування TikTok заблокує доступ до програми на вашому пристрої, але не видалить програму.

З: Чи можу я розблокувати TikTok після його блокування?
A: Так, ви можете розблокувати TikTok, виконавши описані вище дії у зворотному порядку.

Підсумовуючи, якщо ви бажаєте назавжди заблокувати TikTok на своєму телефоні з міркувань конфіденційності чи для кращого розподілу часу, описані вище кроки допоможуть вам цього досягти. Пам’ятайте, що важливо знайти баланс між технологіями та нашим благополуччям, і контроль над програмами, які ми використовуємо, є кроком у правильному напрямку.

By Андре Де Боніс