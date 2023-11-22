Як назавжди заблокувати TikTok на телефоні?

За останні роки TikTok став однією з найпопулярніших платформ соціальних мереж у всьому світі, захоплюючи мільйони користувачів своїми короткими відео. Проте з різних причин деякі люди можуть захотіти назавжди заблокувати TikTok на своїх телефонах. Незалежно від того, чи йдеться про конфіденційність, управління часом чи просто бажання уникнути звикання до програми, є способи переконатися, що TikTok назавжди залишиться поза вашим пристроєм.

Як заблокувати TikTok на пристроях Android та iOS:

Користувачі Android можуть заблокувати TikTok, виконавши такі дії:

1. Відкрийте магазин Google Play.

2. Торкніться трьох горизонтальних ліній у верхньому лівому куті, щоб відкрити меню.

3. Виберіть «Налаштування» в меню.

4. Прокрутіть вниз і натисніть «Батьківський контроль».

5. Перемкніть перемикач, щоб увімкнути батьківський контроль.

6. Створіть PIN-код, який використовуватиметься для доступу до налаштувань батьківського контролю.

7. Прокрутіть вниз і торкніться «Програми та ігри».

8. У розділі «Заблоковано» натисніть «Додати програми».

9. Знайдіть TikTok і виберіть його.

10. Натисніть «ОК», щоб заблокувати TikTok.

Для користувачів iOS процес дещо відрізняється:

1. Відкрийте програму Налаштування.

2. Прокрутіть вниз і натисніть «Час екрана».

3. Натисніть «Обмеження вмісту та конфіденційності».

4. Увімкніть функцію, перемикаючи перемикач.

5. Натисніть на «iTunes & App Store покупки».

6. Виберіть «Програми» в розділі «Дозволені програми».

7. Вимкніть TikTok, щоб заблокувати його.

Часті запитання (FAQ):

З: Що таке TikTok?

Відповідь: TikTok — це платформа соціальних мереж, яка дозволяє користувачам створювати короткі відео та ділитися ними.

З: Чому хтось хоче заблокувати TikTok?

В: Можуть бути різні причини, зокрема занепокоєння щодо конфіденційності, залежність або просто бажання обмежити час перед екраном.

З: Блокування TikTok видалить його з мого телефону?

В: Блокування TikTok заблокує доступ до програми на вашому пристрої, але не видалить програму.

З: Чи можу я розблокувати TikTok після його блокування?

A: Так, ви можете розблокувати TikTok, виконавши описані вище дії у зворотному порядку.

Підсумовуючи, якщо ви бажаєте назавжди заблокувати TikTok на своєму телефоні з міркувань конфіденційності чи для кращого розподілу часу, описані вище кроки допоможуть вам цього досягти. Пам’ятайте, що важливо знайти баланс між технологіями та нашим благополуччям, і контроль над програмами, які ми використовуємо, є кроком у правильному напрямку.