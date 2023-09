Перетворення гарячого повітря на питну воду: новий прорив у збиранні води

By

Дослідники з Техаського університету в Остіні досягли значного прогресу в пошуках вирішення проблеми дефіциту води. У своєму останньому дослідженні, опублікованому в Proceedings of the National Academy of Sciences, вони розробили молекулярно сконструйований гідрогель, здатний отримувати чисту питну воду з гарячого повітря, використовуючи лише сонячну енергію.

Гідрогель дозволяє швидко й ефективно витягувати воду з атмосфери навіть при температурах до 104 градусів за Фаренгейтом, що робить його придатним для територій із надлишковою температурою та обмеженим доступом до чистої води. За допомогою цієї технології люди зможуть отримувати воду, просто розмістивши пристрій на відкритому повітрі, без додаткового споживання енергії.

Гідрогель може виробляти від 3.5 до 7 кілограмів води на кілограм гелевого матеріалу, залежно від рівня вологості. Що відрізняє це дослідження, так це можливість адаптації гідрогелю до мікрогелів, що значно підвищує швидкість і ефективність захоплення та виділення води. Перетворивши гідрогель на частинки мікророзміру, дослідники розробили високоефективний сорбент, який може значно збільшити виробництво води за допомогою кількох щоденних циклів.

Розширення технології – наступний важливий крок. Дослідники мають намір перетворити свої висновки на недороге, портативне рішення для отримання чистої питної води, яку можна буде використовувати в усьому світі. Ця подія може кардинально змінити життя населення, яке не має базового доступу до чистої води, як, наприклад, в Ефіопії, де майже 60% населення стикається з цією проблемою.

Майбутні плани щодо технології включають оптимізацію розробки мікрогелів для подальшого підвищення ефективності. Дослідники також вивчають використання органічних матеріалів для зниження витрат виробництва. Проте залишаються проблеми з масштабуванням виробництва сорбенту та забезпеченням довговічності продукту. Крім того, ведуться роботи зі створення портативних версій пристрою для різних сценаріїв застосування.

Цей прорив може стати маяком надії для регіонів, які страждають від нестачі води. Здатність перетворювати гаряче повітря на питну воду за допомогою сонячної енергії наближає нас на один крок до сталого рішення, яке може полегшити проблеми нестачі води в усьому світі.

