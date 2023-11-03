Honor X50i+ представляє зміну парадигми в дизайні смартфонів

Honor, новаторський технологічний гігант, відомий розширенням меж інноваційних смартфонів, щойно представив своє найновіше доповнення до популярної серії Honor: Honor X50i+. Очікується, що попередній продаж відкриється 10 листопада, цей пристрій знаменує собою початок нової ери в блискучому дизайні початкового рівня.

На своєму привабливому рекламному плакаті Honor X50i+ демонструє унікальний модуль об’єктива з характерним округлим вирізом. Викликаючи цікавість користувачів, цей телефон також натякає на можливість додаткових колірних варіантів завдяки приголомшливому поєднанню синього та рожевого.

Завдяки потужному процесору 2.4 ГГц Honor X50i+ забезпечує безперебійну роботу під час будь-якої взаємодії. Його витончений корпус містить потужну батарею ємністю 4,500 мАг, яка підтримує швидку зарядку потужністю 35 Вт для безперебійного використання. На передній панелі пристрою є захоплюючий 6.7-дюймовий РК-дисплей із кришталево чіткою роздільною здатністю 2412 × 1080, що забезпечує захоплюючий візуальний досвід.

Любителі фотографії будуть у захваті від налаштування камери Honor X50i+, яка включає вражаючу подвійну задню камеру 108 МП + 2 МП. Крім того, на передній панелі телефону розміщена 8-мегапіксельна камера у вигляді таблетки, що забезпечує приголомшливі селфі та відеодзвінки. Пристрій також пропонує зручне та безпечне розблокування відбитком пальця збоку, що забезпечує швидкий доступ із збереженням конфіденційності даних.

Honor X50i+ готовий захопити ентузіастів техніки та користувачів смартфонів своїм безпрецедентним поєднанням інноваційного дизайну та вдосконалених функцій. Оскільки попередній продаж розпочнеться 10 листопада, зацікавлені споживачі матимуть можливість на власні очі побачити чудеса цього захоплюючого нового пристрою.

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FAQ

Коли Honor X50i+ буде доступний для попереднього продажу?

Попередній продаж Honor X50i+ розпочнеться 10 листопада о 10:08.

Яка ємність акумулятора Honor X50i+?

Honor X50i+ має потужний акумулятор ємністю 4,500 мАг для тривалого використання.

Яка роздільна здатність екрану Honor X50i+?

Пристрій може похвалитися чіткою роздільною здатністю 2412 × 1080 на своєму захоплюючому 6.7-дюймовому РК-дисплеї.

Які технічні характеристики камери Honor X50i+?

Honor X50i+ оснащено потужною подвійною основною камерою 108 МП + 2 МП, а також фронтальною камерою 8 МП для приголомшливих селфі.