Помічено новий смартфон Honor X50i+: унікальний дизайн і вражаючі характеристики

У захоплюючому повороті подій витік плаката на Weibo пролив світло на майбутній смартфон Honor X50i+. Хоча офіційного підтвердження від бренду ще немає, витік зображення розкриває деякі інтригуючі подробиці про дизайн і характеристики пристрою.

Що стосується дизайну, Honor X50i+ демонструє характерний модуль задньої камери, який містить дві камери та світлодіодний спалах. Краї телефону плоскі, і очікується, що він буде доступний у приголомшливих синьому та рожевому кольорах. На жаль, передня сторона пристрою не видно на плакаті, що просочився, тому нам цікаво, чи буде він мати екран із отвором чи краплею. Крім того, пристрій, схоже, має бічний сканер відбитків пальців для зручного розблокування.

Переходячи до специфікацій за чутками, вважається, що Honor X50i+ відповідає раніше сертифікованому пристрою з номером моделі LLY-AN00. Згідно зі списком TENAA, смартфон, ймовірно, матиме щедрий 6.7-дюймовий РК-дисплей FHD+ з роздільною здатністю 2412 x 1080 пікселів і потенційно високою частотою оновлення. X50i+ працюватиме на невизначеному чіпі з тактовою частотою 2.4 ГГц, що забезпечить безперебійну продуктивність і підключення до 5G.

Крім того, очікується, що Honor X50i+ запропонує кілька варіантів оперативної пам’яті від 6 ГБ до колосальних 16 ГБ, а також різні обсяги пам’яті від 128 ГБ до 1 ТБ. Варто зазначити, що пристрій не підтримуватиме розширення зовнішнього накопичувача.

Любителі камери будуть раді дізнатися, що Honor X50i+ може похвалитися вражаючою камерою. За чутками, передня камера матиме 8-мегапіксельний об’єктив, тоді як очікується, що задня камера матиме величезну 108-мегапіксельну основну камеру разом із 2-мегапіксельною додатковою камерою.

Захоплююче те, що Honor X50i+ уже доступний для попередніх замовлень у Китаї, і, за чутками, його офіційний дебют відбудеться 10 листопада, що збігається з китайським торговим фестивалем Double Eleven (11 листопада). Ми з нетерпінням чекаємо більшої офіційної інформації та можливості випробувати цей очікуваний смартфон на власні очі.

Питання і відповіді

1. Смартфон Honor X50i+ офіційно підтверджено?

На даний момент офіційного підтвердження від Honor щодо існування або випуску смартфона Honor X50i+ немає. Однак плакат, який просочився на Weibo, свідчить про його неминучий запуск.

2. Яка унікальна особливість дизайну Honor X50i+?

Плакат, який просочив, показує характерний модуль задньої камери на Honor X50i+, що містить дві камери та світлодіодний спалах. Також очікується, що телефон матиме плоскі краї та буде доступний у синьому та рожевому кольорах.

3. Які передбачувані характеристики Honor X50i+?

За чутками, специфікації Honor X50i+ включають 6.7-дюймовий РК-дисплей FHD+, 2.4 ГГц невизначений чіп із підключенням 5G, кілька варіантів оперативної пам’яті від 6 ГБ до 16 ГБ і ємність пам’яті від 128 ГБ до 1 ТБ. Також очікується, що телефон матиме 8-мегапіксельну фронтальну камеру та налаштування задньої камери, що складається з основної камери на 108 мегапікселів і додаткової камери на 2 мегапікселя.

4. Коли можна очікувати офіційного випуску Honor X50i+?

За чутками, Honor X50i+ буде офіційно представлений 10 листопада, що збігається з китайським торговим фестивалем Double Eleven. Однак бажано дочекатися офіційного підтвердження від бренду.