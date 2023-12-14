UNC бореться з розміром UConn, знаходить надію в Ingram's Buzzer Beater

Підсумок: незважаючи на боротьбу з перевагою UConn у розмірі в першому таймі, Гаррісон Інгрем з UNC налітає на удар із триочковим ударом, щоб скоротити відставання до п’яти очок у перерві. Тепер Tar Heels очікують, що один із товаришів по команді Інграма, Р. Дж. Девіс, активізується у другому таймі та наблизить їх до перемоги.

У грі, яка відзначалася домінуючим розміром UConn, Армандо Бакот з UNC зіткнувся з численними викликами з боку високих гравців Huskies, особливо Донована Клінгана зростом 7 футів 2 дюйма. Бако зумів зробити фоли та дістатися до лінії штрафних кидків, але йому не вистачало точності підбору кидків, що призвело до втрачених можливостей для підбирань та очок. На жаль, його розчарування взяло верх над ним, коли він різко відреагував на відбитий штрафний кидок, що призвело до технічного фолу проти нього.

Покарання за емоційну реакцію Бако не сподобалося більшості глядачів, оскільки його відскок і данк на мить вкрали імпульс для «Тар Хілз», але рішенням рефері було скасовано. Дефіцит у вісім очок залишився, і UNC, здавалося, розвивався по спіралі.

Однак ситуація змінилася на останніх секундах тайму, коли м’яч опинився на передачі Стенфорда Гаррісону Інграму. Відомий своєю холоднокровністю під тиском, Інгрем спокійно забив триочковий, коли годинник показав нуль, зменшивши дефіцит до більш керованих п’яти очок.

UNC йде до перерви, відстаючи, але відчуває оптимізм, що зможе повернутись проти діючих чемпіонів. Вони знають, що їм потрібен один із їхніх товаришів по команді, як-от Джей Джей Девіс, щоб активізуватись і взяти на себе відповідальність у другому таймі, щоб наблизити їх до перемоги.

Тим часом наступний виклик UNC чекає, коли вони візьмуть участь у Кентуккі цими вихідними. Фанати мають можливість зробити гру ще більш захоплюючою, зареєструвавшись у FanDuel Sportsbook. Внісши принаймні 10 доларів США та зробивши ставку на 5 або більше доларів США на коефіцієнти грошової лінії UNC, нові підписники можуть отримати бонус у 150 доларів США, якщо Tar Heels переможуть.

Tar Heels залишаються рішучими й активно шукають 5-зіркового охоронця, щоб посилити свій список. Полювання на найкращих талантів триває, оскільки UNC прагне зберегти свою конкурентоспроможність у середовищі студентського баскетболу.