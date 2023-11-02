Дослідники кажуть, що ChatGPT наближається до проходження тесту Тюрінга, але його не вистачає

Мовна модель штучного інтелекту ChatGPT привернула значну увагу завдяки своїй здатності брати участь у розмовах, які звучать надзвичайно людсько. Однак двоє дослідників з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго визначили, що хоча ChatGPT наближається до проходження тесту Тюрінга, зрештою його не вистачає.

У дослідженні під назвою «Чи проходить GPT-4 тест Тьюринга?» опублікований на сервері препринтів arXiv, Кемерон Джонс і Бенджамін Берген досліджували ефективність ChatGPT у створенні розмов, які могли б змусити учасників думати, що вони розмовляють з людиною. Вони проводили «ігри», де учасники взаємодіяли або з людиною, або з моделлю GPT, і їх просили визначити, з якою з них вони спілкуються.

Результати показали, що GPT-4 успішно обманював учасників у 41% випадків, тоді як попередня версія, GPT-3.5, досягла рівня обману лише від 5% до 14%. Цікаво, що учасникам-людям вдалося переконати інших у своїй людяності лише в 63% випробувань.

Джонс і Берген дійшли висновку, що ChatGPT не проходить тест Тьюринга, що вказує на те, що він все ще має обмеження у створенні результату, який неможливо відрізнити від відповідей людини. Проте вони підкреслили актуальність тесту Тюрінга як основи для оцінки ефективності машинного діалогу та розуміння людських стратегій адаптації до пристроїв ШІ.

Дослідники також підкреслили потенційні наслідки того, що моделі ШІ переконливо імітують людей. З показником успішності 41 %, обман за допомогою моделей штучного інтелекту може мати значні соціальні та економічні наслідки, особливо в контекстах, де користувачі не усвідомлюють, що вони можуть взаємодіяти з машиною.

Крім того, дослідження виявило фактори, які учасники враховували, визначаючи, чи взаємодіють вони з людьми чи машинами. Формальність, неформальність, багатослівність, граматика, пунктуація та загальне звучання відповідей відіграли важливу роль у ідентифікації розмов, створених ШІ.

Оскільки моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, продовжують розвиватися та стають більш плавними, дослідники підкреслили необхідність відстежувати їх розвиток і розробляти стратегії для пом’якшення обману.

Часті питання (FAQ)

Що таке тест Тюрінга?

Тест Тюрінга, запропонований математиком Аланом Тюрінгом, є показником здатності машини демонструвати розумну поведінку, яка не відрізняється від поведінки людини.

Як дослідники оцінили продуктивність ChatGPT?

Дослідники проводили «ігри», де учасники взаємодіяли або з людиною, або з ChatGPT, і мали визначити, з ким із них вони спілкуються.

Якого успіху досяг ChatGPT, обманюючи учасників?

ChatGPT (GPT-4) успішно обманював учасників у 41% випадків, тоді як попередня версія, GPT-3.5, досягла рівня обману від 5% до 14%.

Які можливі наслідки того, що моделі ШІ видають себе за людей?

Якщо моделі штучного інтелекту переконливо імітують людей, це може мати широкі соціальні та економічні наслідки, потенційно призводячи до обману та розмивання взаємодії людини та машини.

Які фактори враховували учасники, визначаючи розмови, згенеровані ШІ?

Учасники звертали увагу на такі фактори, як формальність, неформальність, багатослівність, граматика, пунктуація та загальне звучання відповідей, щоб визначити, чи вони спілкувалися з людьми чи машинами.

(Джерело: arXiv)