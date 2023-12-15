Gemini Nano від Google революціонізує роботу штучного інтелекту (ШІ) на вашому телефоні, усуваючи потребу в підключенні до Інтернету. Хоча Gemini, велика мовна модель Google (LLM), більше підходить для центрів обробки даних, компанія розробила скорочену версію, Nano, для локального та офлайн-користування.

Наразі єдиним телефоном, сумісним з Gemini Nano, є Pixel 8 Pro. Грудневе оновлення функцій для Pixel 8 Pro включає дві функції Gemini Nano: функцію автоматичного підсумовування в програмі Recorder і функцію Smart Reply на клавіатурі Gboard. Ці функції працюють в автономному режимі, забезпечуючи швидку та безперебійну роботу користувача.

Google почав з малого, створивши Nano, розгорнувши функції на базі Gemini англійською мовою та обмежившись окремими програмами, такими як WhatsApp. Проте в майбутньому компанія планує розширити свої можливості та доступність. Вони навіть розробляють Bard для помічника на телефонах Pixel на базі Gemini, обіцяючи покращений досвід користувача.

Gemini Nano може бути меншим за розміром, але його продуктивність вражає. Генеральний директор Google DeepMind Деміс Хассабіс стверджує, що Nano є неймовірною моделлю з огляду на її обмеження. Мета полягала в тому, щоб створити високопродуктивну версію Gemini без навантаження на пам’ять або нагрівання процесора телефону.

Хоча наразі він сумісний лише з процесором Google Tensor 3, Google працює над інтеграцією Nano в Android загалом. Компанія представила AICore, системну службу, яку розробники можуть використовувати для включення функцій на базі Gemini у свої програми. Для цього знадобляться високоякісні мікросхеми, і Google згадує Qualcomm, Samsung і MediaTek як компанії, що працюють над сумісними процесорами.

Бачення Google щодо телефонів Pixel як пристроїв зі штучним інтелектом стає реальністю завдяки таким досягненням, як Gemini Nano. Інтеграція штучного інтелекту в пристрої Android високого класу має потенціал змінити досвід користувача, роблячи пристрої розумнішими та ефективнішими з часом. Якщо ви шукаєте телефон із передовими можливостями штучного інтелекту, Pixel 8 Pro із Gemini Nano — це пристрій, на який варто витратити гроші.