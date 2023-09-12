Google постає перед антимонопольним судом через домінування в пошуковій системі

Google постане перед судом у знаковому антимонопольному суді США, оскільки федеральні регулятори намагаються зруйнувати її інтернет-імперію. Протягом наступних 10 тижнів федеральні юристи та генеральні прокурори штату представлять докази того, що Google сфальсифікував ринок на свою користь, порушивши закон Шермана, зробивши свою пошукову систему вибором за умовчанням у різних місцях і на різних пристроях. Судовий розгляд визначить, чи Google порушив закон і, якщо так, які кроки слід вжити, щоб приборкати технічного гіганта.

Позов було подано Міністерством юстиції майже три роки тому, звинувачуючи Google у використанні домінуючої позиції в Інтернеті для отримання несправедливої ​​переваги над конкурентами. Уряд стверджує, що Google платить мільярди доларів щорічно, щоб бути пошуковою системою за замовчуванням на таких пристроях, як iPhone, і веб-браузерах, таких як Safari та Firefox. Крім того, регулятори стверджують, що Google незаконно маніпулював ринком, вимагаючи, щоб його пошукова система включалася в комплект програмного забезпечення Android для смартфонів.

Google стверджує, що стикається із значною конкуренцією, і наводить пошукові системи, такі як Bing від Microsoft, і веб-сайти, такі як Amazon і Yelp, як приклади. Компанія пояснює свій успіх постійним удосконаленням своєї пошукової системи та підкреслює, що люди вибирають Google через його надійність і продуктивність.

Результат судового розгляду може мати значні наслідки для Google. Можливі наслідки включають припинення практики платежів компаніям за те, щоб зробити Google пошуковою системою за замовчуванням, або втрату Google фокусу, оскільки вона втягується в судові баталії. Подібна антимонопольна справа проти Microsoft у 1998 році призвела до того, що компанія намагалася адаптуватися до нових технологій, що дозволило Google піднятися на перше місце.

Окрім поточного судового розгляду, Google також стикається з антимонопольною справою, пов’язаною з її рекламними технологіями. Уряд стверджує, що Google монополізує ключові цифрові рекламні технології, і припустив, що Google, можливо, доведеться продати частину свого рекламного бізнесу, щоб усунути занепокоєння щодо антиконкурентної практики.

Джерела: Міністерство юстиції, регулятори Європейського Союзу.