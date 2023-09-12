Fujifilm анонсує нову бездзеркальну камеру GFX100 II за нижчою ціною

Під час прямої трансляції X Summit компанія Fujifilm показала свою останню середньоформатну флагманську бездзеркальну камеру GFX100 II. GFX100 II оснащено декількома новими функціями, зокрема новим датчиком, автофокусом із визначенням об’єкта та повноформатним відео 4K. Найбільше вражає те, що, незважаючи на додавання цих функцій, ціна камери становить 7,499 доларів США, що приблизно на 2,500 доларів США менше, ніж її попередник GFX100.

GFX100 II має більш компактний корпус порівняно з GFX100, а вертикальна рукоятка тепер є додатковою функцією. Проте камера компенсує свій менший розмір покращеними характеристиками. Він підтримує таку саму роздільну здатність 102 мегапікселі та оснащений сенсором 43.8 x 32.9 мм, який має в 1.7 раза більшу площу поверхні, ніж повнокадровий сенсор 35 мм. Крім того, нова камера має розширений діапазон ISO від 80 до 12,800 і знімає повноформатне відео 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Що стосується швидкості, GFX100 II використовує процесор X п’ятого покоління від камер Fujifilm X-H2S і X-H2. Це забезпечує автофокусування з визначенням об’єкта та можливість записувати 4:2:2 10-біт Apple ProRes на подвійні карти пам’яті SDXC або CFexpress Type-B. Камера також представляє нові функції відео, включаючи відстеження об’єкта в режимі відео та можливість досягти запису 8K/30p.

Фотографи оцінять новий електронний видошукач GFX100 II із роздільною здатністю 9.44 мільйона точок, високу швидкість зйомки до 8 кадрів в секунду та нову імітацію плівки під назвою Reala Ace. Регульований задній РК-екран можна швидко нахиляти вгору, вниз або вбік, подібно до Fujifilm X-T5. Однак він не має можливості вказувати вперед для самозапису.

Загалом GFX100 II має на меті зробити середньоформатну фотографію більш доступною завдяки своїй нижчій ціні та більш портативному дизайну. Незважаючи на те, що система все ще є дорогою, вона пропонує лише частку дешевшої порівняно з середньоформатними камерами високого класу минулого. GFX100 II є універсальним рішенням для фотографів, які хочуть зайнятися зйомкою середнього формату.

джерела:

– Пряма трансляція Fujifilm X Summit

– Стаття The Verge Антоніо Г. Ді Бенедетто