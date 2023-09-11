Як Давіна МакКолл продовжує виглядати молодшою, ніж будь-коли

Давіна МакКолл відома своєю молодою зовнішністю та незаперечною енергією, і багато людей дивуються, як їй вдається виглядати молодшою, ніж будь-коли. Незважаючи на те, що Давіна була в центрі уваги громадськості майже 30 років, Давіна, здається, старіє назад.

Один із її секретів, як кинути виклик віку, — це догляд за шкірою. Давіна робить це відносно просто, використовуючи доступні продукти, які можна знайти в супермаркетах і вуличних магазинах. Вона клянеться міцелярною водою Garnier для м’якого очищення та видалення макіяжу. Після цього вона використовує тонік доктора Френсіс Пренни Джонс під назвою Formula 2006, який ідеально підходить для її жирної шкіри. Її ритуал догляду за шкірою завершує «розкішний» нічний крем Garnier Ultra-lift і сонцезахисний крем SPF50.

Що стосується макіяжу, Давіна віддає перевагу природному вигляду. Вона часто використовує продукти з асортименту Trinny Woodall, Trinny London, у тому числі їхній крем BFF De-Stress для легкого покриття. Основна туш для вій, губні помади Chubby від Clinique і трохи рум’ян завершують її свіжий образ.

Розкішне волосся Давіни стало фірмовою частиною її образу. Вона сама фарбує пасма вдома і ніколи не дозволяє своєму волоссю сушитися на повітрі, обираючи сушіння феном із хорошою щіткою.

Фітнес відіграє значну роль у молодості Давіни. Вона виступає за регулярні фізичні вправи та вважає це запорукою молодості. Давіна включає в свій розпорядок різноманітні види діяльності, такі як швидкі прогулянки з собакою, біг, пілатес, уроки боксу та силові тренування. На її веб-сайті навіть є десятихвилинні тренування рук.

Давіна дотримується дієти без цукру, що сприяє її загальному здоров’ю. Вона подолала минулу боротьбу з анорексією та залежністю і тепер надає пріоритет своєму благополуччю.

Підсумовуючи, секрети боротьби зі старінням Давіни МакКолл включають простий догляд за шкірою, природний макіяж, добре укладене волосся, регулярні фізичні вправи та дієту без цукру. Її зобов’язання доглядати за собою всередині та зовні – це те, що дозволяє їй виглядати молодшою, ніж будь-коли.

джерела:

- The Sun

- The Mirror

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