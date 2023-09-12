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Оновлення Fortnite 26.10: графік простою та припущення про новий вміст

ByРоберт Ендрю

Вересень 12, 2023
Оновлення Fortnite 26.10: графік простою та припущення про новий вміст

Розробник Fortnite, Epic Games, оголосив, що гра буде тимчасово недоступна для оновлення 26.10. Це оновлення буде застосовано до різних платформ, включаючи PS5, PS4, консолі Xbox, Nintendo Switch, Android і ПК. Гравці можуть очікувати, що оновлення стане доступним для завантаження вранці 12 вересня.

З оновленням користувачі повинні передбачити період простою сервера. Це означає, що у Fortnite буде тимчасово неможливо грати протягом кількох годин. Щоб отримати детальну інформацію про те, коли ви зможете знову увійти в гру, ось графік простою сервера 26.10:

– Час простою розпочнеться о 4:XNUMX ранку за східним часом, тому пошук партнерів буде відключено на короткий час.
– Для британських уболівальників повний офлайн-період розпочнеться о 9:8.30 за британським стандартним часом, а підбір матчів буде вимкнено о XNUMX:XNUMX за британським стандартним часом.

Незважаючи на те, що Epic Games прямо не вказала, коли завершиться простой, обслуговування зазвичай займає приблизно пару годин. Таким чином, Fortnite має повернутися до мережі не пізніше 11:XNUMX за європейським стандартним часом.

Оголошення про це оновлення викликало спекуляції серед ентузіастів щодо того, який новий вміст буде включено в оновлення 26.10. Деякі шанувальники припускають, що через неминучий ранній доступ до Mortal Kombat 1, Саб Зіро з франшизи може стати ігровим персонажем у Fortnite.

Крім того, очікується, що Epic Games представить новий предмет або зброю, а також новий Augment. Магазин предметів також отримає нові скіни, які гравці зможуть придбати та покращити свій ігровий досвід.

Окрім цих нових доповнень, Epic Games усуне поширені помилки та збої в грі з початку нового сезону, ще більше вдосконалюючи гру для отримання максимального задоволення.

Джерело: оголошення Epic Games у Twitter

By Роберт Ендрю

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