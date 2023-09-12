Оновлення Fortnite 26.10 представляє кросовер My Hero Academia

Останнє оновлення Fortnite, версія 26.10, прибуло з кількома цікавими новими функціями та вмістом. Одним із головних моментів цього оновлення є кросовер My Hero Academia, який переносить персонажів і здібності з популярного аніме-серіалу в гру Battle Royale.

Тепер гравці можуть використовувати предмет Крижаної стіни Тодорокі, який дозволяє їм створювати льодовикові бар’єри для захисту або нападу. Крижана стіна має значну кількість здоров'я і може протистояти пошкодженням, поки не зламається. Його можна знайти на землі, у скринях або в All Might Supply Drops. Цей предмет додає унікальний поворот до ігрового процесу, оскільки він може захопити супротивників у пастку та змусити їх ковзати по льоду.

Окрім крижаної стіни, гравці також можуть використовувати здатність Деку розгромити, яка може миттєво вибити ворогів одним ударом. Однак цю силу можна отримати лише з All Might Supply Drop, тому гравцям потрібно стежити за цими дропами.

Виконання квестів Деку та Тодорокі нагородить гравців очками досвіду, а виконання шести квестів My Hero Academia миттєво підвищить рівень гравця.

Крім того, до магазину речей додано три нові скіни My Hero Academia. Тепер гравці можуть битися за Шото Тодорокі, Ейджіро Кірісіму та Міну Ашідо, трьох найкращих героїв UA, які тренуються.

Окрім перехресного вмісту, оновлення також представляє предмет Pizza Party, який може зцілювати гравців і посилювати їхній щит. Доповнення Reckless SMG Reload дозволяє SMG перезавантажувати швидше, а нові стилі суперрівня можна розблокувати для певного одягу на рівнях сезону 100 і 125.

Загалом, оновлення Fortnite 26.10 пропонує низку захоплюючих нових функцій і контенту для гравців. Будь то розкриття потужних здібностей, створення крижаних бар’єрів або підвищення рівня одягу, в цьому останньому оновленні кожен знайде щось для себе.

Джерела: Fortnite Patch Notes