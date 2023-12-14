Спікер Палати представників Кевін Маккарті оголосив про відставку, розгойдуючи Республіканську партію

Наприкінці цього місяця спікер Палати представників Кевін Маккарті оголосив про свою відставку з посади. Маккарті, який був усунений від влади на початку цього року, назвав своє бажання служити Америці по-новому як причину свого відходу.

Відставка Маккарті стала ударом для його наступника, спікера Майка Джонсона, і республіканців у Палаті представників. Оскільки і без того незначна більшість Республіканської партії ще більше зменшилася, ухвалення закону у 2024 році виявиться ще складнішим для партії.

Хоча Маккарті не надав подробиць щодо свого наступного кроку, він висловив свою відданість підтримці наступного покоління лідерів і продовженню залучати найкращих і найталановитіших у країні на виборні посади. Маккарті також наголосив на розширенні Республіканської партії та своєму намірі використати свій досвід для її зростання.

Час відходу Маккарті є важливим, оскільки це означає, що він піде до позачергових виборів, щоб замінити виключеного конгресмена Джорджа Сантоса. Це ще більше зменшує республіканську більшість, вимагаючи більшої підтримки демократів для ухвалення заходів у Палаті представників.

Протягом усієї своєї кар’єри Маккарті обіймав різні керівні посади в Республіканській партії, включаючи головного заступника батога, батога більшості, лідера більшості та лідера меншості. Незважаючи на його успіхи, його президентство тривало лише 269 днів, що робить його третім найкоротшим в історії.

Відставка Маккарті створить нові виклики для республіканців у Новому році. Партія вже зіткнулася з труднощами, ухвалюючи законопроекти про асигнування, і їх менша більшість у наступному році зробить ухвалення законопроектів про обмін повідомленнями чи резолюції про імпічмент у рік виборів ще складнішим.

Коли Маккарті готується закінчити свій термін, спікер Майк Джонсон побажав йому успіху у своїй заяві, визнаючи службу Маккарті американському народу та його виборцям протягом майже двох десятиліть.

Посада, що залишилася після відходу Маккарті, вимагатиме позачергових виборів у Каліфорнії, які, як очікується, відбудуться протягом наступних кількох місяців. Очікується, що республіканський округ Маккарті залишиться під контролем Республіканської партії на позачергових виборах.

Хоча відставка Маккарті знаменує кінець його перебування в Конгресі, вона також означає нову главу для нього, коли він досліджує інші можливості служити країні.