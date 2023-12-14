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Спікер Палати представників Кевін Маккарті оголосив про відставку, розгойдуючи Республіканську партію

ByМамфо Брешіа

Грудень 14, 2023
Спікер Палати представників Кевін Маккарті оголосив про відставку, розгойдуючи Республіканську партію

Наприкінці цього місяця спікер Палати представників Кевін Маккарті оголосив про свою відставку з посади. Маккарті, який був усунений від влади на початку цього року, назвав своє бажання служити Америці по-новому як причину свого відходу.

Відставка Маккарті стала ударом для його наступника, спікера Майка Джонсона, і республіканців у Палаті представників. Оскільки і без того незначна більшість Республіканської партії ще більше зменшилася, ухвалення закону у 2024 році виявиться ще складнішим для партії.

Хоча Маккарті не надав подробиць щодо свого наступного кроку, він висловив свою відданість підтримці наступного покоління лідерів і продовженню залучати найкращих і найталановитіших у країні на виборні посади. Маккарті також наголосив на розширенні Республіканської партії та своєму намірі використати свій досвід для її зростання.

Час відходу Маккарті є важливим, оскільки це означає, що він піде до позачергових виборів, щоб замінити виключеного конгресмена Джорджа Сантоса. Це ще більше зменшує республіканську більшість, вимагаючи більшої підтримки демократів для ухвалення заходів у Палаті представників.

Протягом усієї своєї кар’єри Маккарті обіймав різні керівні посади в Республіканській партії, включаючи головного заступника батога, батога більшості, лідера більшості та лідера меншості. Незважаючи на його успіхи, його президентство тривало лише 269 днів, що робить його третім найкоротшим в історії.

Відставка Маккарті створить нові виклики для республіканців у Новому році. Партія вже зіткнулася з труднощами, ухвалюючи законопроекти про асигнування, і їх менша більшість у наступному році зробить ухвалення законопроектів про обмін повідомленнями чи резолюції про імпічмент у рік виборів ще складнішим.

Коли Маккарті готується закінчити свій термін, спікер Майк Джонсон побажав йому успіху у своїй заяві, визнаючи службу Маккарті американському народу та його виборцям протягом майже двох десятиліть.

Посада, що залишилася після відходу Маккарті, вимагатиме позачергових виборів у Каліфорнії, які, як очікується, відбудуться протягом наступних кількох місяців. Очікується, що республіканський округ Маккарті залишиться під контролем Республіканської партії на позачергових виборах.

Хоча відставка Маккарті знаменує кінець його перебування в Конгресі, вона також означає нову главу для нього, коли він досліджує інші можливості служити країні.

By Мамфо Брешіа