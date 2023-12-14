Колишнього будівельного інспектора заарештовано у зв'язку з великим розкраданням наркотиків

Колишнього будівельного інспектора з Хартфорда, штат Коннектикут, заарештували за ймовірну причетність до багатомільйонної викрадки наркотиків у піцерії в Нью-Йорку. 45-річного Олександра Самбоя разом із двома іншими особами звинувачують у торгівлі кокаїном, фентанілом, героїном та іншими наркотиками на суму близько 4 мільйонів доларів із піцерії в Бронксі.

Спеціальний агент Френк Тарентіно з нью-йоркського відділу Управління боротьби з наркотиками описав конфіскацію як одну з найбільших, які він бачив у цьому районі за останній час. Спостереження, проведене DEA та Департаментом поліції Нью-Йорка, показало, що 19 жовтня Самбоя спіймали, коли він виходив із піцерії Bronx Pizza з рюкзаком. Пізніше рюкзак вилучили під час зупинки, у ньому було виявлено 5 кг кокаїну.

Міська влада Хартфорда підтвердила працевлаштування Самбоя міським будівельним інспектором, але після пред’явлення звинувачення він подав у відставку. Це відкриття викликало занепокоєння щодо можливого нецільового використання грошей платників податків і викликало запитання щодо будь-якої іншої незаконної діяльності, яка відбувається за лаштунками.

Журналісти спробували зв'язатися з Самбоєм за його вказаною адресою в Берліні, але жінка, яка відчинила двері, заявила, що він там не живе. Представники поліції Нью-Йорка та DEA заявили, що розслідування операції з наркотиками триває та з’ясовують, чи були залучені ще якісь особи.

Хоча основні факти, пов’язані з арештом і викраденням наркотиків, залишаються незмінними, статтю було переписано, щоб передати інформацію унікальним і чітким способом.