Назва: Flipkart представляє революційний інструмент аналізу шкіри для персоналізованого догляду за шкірою

Підсумок: Flipkart у співпраці з ModiFace запустив інноваційний інструмент аналізу шкіри під назвою Advanced Skin Analyser. Ця функція на основі штучного інтелекту надає персоналізовані рекомендації щодо догляду за шкірою та пропозиції щодо продуктів на основі типу шкіри та проблем користувача. Зважаючи на зростаючий попит на індивідуальний досвід покупок, Flipkart прагне покращити клієнтський досвід, використовуючи технології наступного покоління та пропонуючи детальну інформацію про здоров’я шкіри.

Flipkart, провідний ринок електронної комерції в Індії, представив революційний інструмент під назвою Advanced Skin Analyser. Розроблена у співпраці з ModiFace, постачальником технологій AR для індустрії краси, ця функція на основі штучного інтелекту кардинально змінює підхід людей до свого режиму догляду за шкірою.

Усвідомлюючи попит на персоналізований і керований даними досвід покупок, Flipkart прагне задовольнити специфічні потреби покупців щодо догляду за шкірою. Зробивши селфі та відповівши на кілька простих запитань про свій вік і тип шкіри, користувачі можуть отримати індивідуальну оцінку шкіри за лічені хвилини. Advanced Skin Analyzer забезпечує об’єктивну оцінку різних параметрів здоров’я шкіри, включаючи пори, зморшки, пігментацію, сяйво, тонкі зморшки, акне та пружність. На основі цих оцінок інструмент рекомендує конкретну програму догляду та пропонує персоналізовані рекомендації щодо продуктів на семи етапах, від очищення до захисту.

Цей інноваційний інструмент спрощує традиційний процес діагностики шкіри та дозволяє користувачам легко купувати рекомендовані продукти безпосередньо з каталогу засобів догляду за шкірою Flipkart. Завдяки функції Skin Analyzer клієнти можуть бути впевнені у своєму виборі засобів для догляду за шкірою, оскільки вони отримують індивідуальні рекомендації на основі потреб своєї шкіри.

Співпраця між Flipkart і ModiFace дала вражаючі результати. Користувачі, які взаємодіють із Skin Analyzer, зазвичай витрачають у середньому сім хвилин від початкової оцінки до отримання рекомендацій щодо продукту. Це свідчить про те, що клієнти вважають аналіз і рекомендації дуже актуальними та привабливими. Крім того, у Flipkart відбулося збільшення конверсій на 21% для продуктів, у яких підтримується Skin Analyser, що підкреслює швидке впровадження інструменту та його здатність зацікавити користувачів.

Відданість Flipkart використанню технологій наступного покоління та досвід ModiFace у красі та технологіях створюють потужний інструмент, який покращує клієнтський досвід покупки. Поєднуючи інформацію на основі даних із вдосконаленими алгоритмами штучного інтелекту, Flipkart прагне надати своїм клієнтам більш інформований та персоналізований шлях догляду за шкірою.

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