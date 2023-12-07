У зворушливій святковій історії Hallmark Movies & Mysteries представляє «Диво у Віфлеємі, Пенсільванія». Прем'єра відбудеться 21 грудня. Фільм розповідає про Мері Енн, успішного юриста, яка прагне усиновити дитину та відчути радість материнства. У виконанні Лаури Вандервурт Мері Енн вирушає в подорож до Віфлеєма, Пенсильванія, якраз перед Різдвом, щоб зустріти свій новий оберемок радості.

Однак снігова буря змушує Мері Енн та її новонароджену дочку Наталі відкласти поїздку додому. Не маючи де зупинитися, вони знаходять притулок у вільній кімнаті Джо, чия сестра, Френкі, керує місцевим трактиром. Бенджамін Айрес грає Джо, холостяка з неохайним домом. Коли Мері Енн і Наталі поселяються у своїй тимчасовій резиденції, вони стають частиною передсвяткових святкувань Джо та встановлюють зв’язок, який перевершує очікування.

У своїй спільній вірі Мері Енн і Джо довіряють одне одному про особисті проблеми, з якими вони стикаються. Мері Енн намагається розповісти своїй матері-одиначці про своє рішення усиновити дитину. Тим часом Джо розповідає про емоційний вплив нещодавньої смерті свого батька, яка залишила порожнечу в його житті. Коли їхній зв’язок поглиблюється, вони стають неочікуваними благословеннями одне для одного дивовижним чином.

Незважаючи на те, що фільм знімався у Вінніпезі, Манітоба, Канада, Віфлеєм все ще отримує визнання Hallmark. Святковий шарм міста та святкові заходи демонструються на різдвяному веб-сайті Hallmark через пряму трансляцію з Мейн-стріт. Глядачі з усього світу можуть побачити феєричне святкування Різдва у Віфлеємі – від шопінгу до прогулянок на конях і екіпажах.

«Чудо у Віфлеємі, Пенсільванія» Холмарка з оповіданням на основі віри та щирими моментами. має намір покропити святкову магію та зігріти серця глядачів цього сезону.