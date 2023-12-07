Epic Games Store оголошує захоплюючу лінійку безкоштовних ігор

Підсумок: Epic Games Store оприлюднив свою останню лінійку безкоштовних ігор, пропонуючи гравцям вихідні, повні розваг. На додаток до двох популярних ігор, доступних зараз, платформа також підготувала великий сюрприз для майбутнього святкового сезону.

GigaBash: жахлива багатокористувацька арена

Однією з безкоштовних ігор, доступних у Epic Games Store з 7 по 13 грудня, є GigaBash. GigaBash, розроблена компанією Passion Republic Games, — це багатокористувацька бойова гра на арені, яка дозволяє гравцям керувати кайдзю — гігантськими монстрами, натхненними класичними фільмами кайдзю. У грі представлено руйнівне середовище, що дозволяє гравцям використовувати легкі та важкі атаки, виконувати унікальні спеціальні рухи, ухилятися, виконувати повітряні ривки та навіть кидати будівлі та предмети у своїх опонентів. Коли гравці завдають шкоди своїм ворогам, вони збирають гіга енергії, зрештою перетворюючи свій кайдзю на сильнішого та більшого монстра класу «S». Ця гра ідеально підходить для фанатів Годзілли.

Prececessor: швидкий екшн

Ще одна безкоштовна гра в магазині Epic Games Store цього тижня – Prececessor, розроблена та видана Omeda Studios. Поєднуючи елементи ігрового процесу MOBA та FPS, Prececessor пропонує напружений екшн і різноманітність персонажів, кожен зі своїми унікальними здібностями та ролями. Гравці можуть вибрати таких героїв, як Гідеон, Гаубиця та Калларі, кожен з яких демонструє різноманітні набори навичок, починаючи від магічних сил і закінчуючи фізичними атаками. У грі наголошується на стратегічному геймплеї та майстерності персонажів, де гравці можуть брати участь у різних ролях, таких як середня смуга, джунглі або підтримка, залежно від обраного персонажа.

Повернення адвент-календаря: мега-сюрприз

Epic Games повертає свій адвент-календар, і шанувальники можуть очікувати, що таємнича гра буде розкрита трохи більше ніж через 5 днів. Минулого року Epic Games радувала гравців новою грою щодня протягом 15 днів під час святкового сезону. Чи буде ще більше ігор? Це, звичайно, здається ймовірним. Слідкуйте за цікавими оголошеннями від Epic Games, які продовжують радувати геймерів безкоштовними пропозиціями в Epic Games Store.