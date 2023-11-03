Антимонопольний процес Google: дослідження битви з Epic Games

У триваючому антимонопольному судовому процесі Epic Games Inc., розробник надзвичайно популярної відеогри «Fortnite», має представити свої аргументи проти передбачуваної обмежувальної практики Google Play Store. Суд, який, як очікується, триватиме кілька тижнів, розпочався 6 листопада.

Epic Games звинувачує Google у тому, що вона забороняла конкурентам розповсюджувати їхні програми напряму, а натомість вимагала їх розміщення в Google Play Store. За словами генерального директора Epic Games Тіма Суїні, такий підхід пригнічує свободу споживачів і розробників, запроваджуючи монопольні податки та збори, які завищують ціни. Суїні стверджує, що комісії Google підвищують ціни транзакцій у програмі на 30%, що значно перевищує 3%, які стягують платіжні процесори на конкурентних ринках. На відміну від вимоги фінансової компенсації, позов Epic зосереджений на зміні практики Google.

Щоб представити свою справу, Epic Games склала значний список свідків, який включає таких видатних діячів, як Сундар Пічаї (виконавчий директор Google і Alphabet), Рут Порат (головний фінансовий директор Google і Alphabet) і навіть Енді Рубін (співавтор засновник операційної системи Android). Примітно, що судовий процес також підкреслює ймовірну виплату Google стимулів розробникам ігор, щоб вони зберігали свої ігри виключно в Play Store. Epic Games стверджує, що Google застосував оманливу тактику, перемістивши онлайн-розмови в Google Chats, де вони могли бути згодом знищені.

У той час як Вілсон Вайт, віце-президент Google із питань уряду та публічної політики, відкидає позов як помилковий і лицемірний, Epic Games залишається непохитним у своєму прагненні до більш відкритого та справедливого цифрового ринку. Судовий процес збігається з триваючими антимонопольними розборками Google з Міністерством юстиції, де висуваються подібні звинувачення у зловживанні владою.

Загалом, це випробування з високими ставками свідчить про важливий момент у триваючій боротьбі між розробниками та технологічними гігантами, оскільки їх практика та домінування на ринку піддаються пильній перевірці. Результати цих судових розглядів можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього поширення додатків, конкуренції та добробуту споживачів.

Питання що часто задаються:

1. Що стосується антимонопольного судового процесу між Epic Games і Google?

Epic Games звинувачує Google у застосуванні обмежувальних практик через Google Play Store, що обмежує можливість конкурентів безпосередньо розповсюджувати свої програми.

2. Чого Epic Games сподівається досягти цим випробуванням?

Epic Games хоче змінити практику Google, а не фінансову компенсацію.

3. Хто є ключовими свідками в судовому процесі?

У список свідків входять Тім Суїні (генеральний директор Epic Games), Сундар Пічаї (генеральний директор Google і Alphabet), Рут Порат (фінансовий директор Google і Alphabet) і Енді Рубін (співзасновник операційної системи Android).

4. Які звинувачення робить Epic Games щодо стимулів Google?

Epic Games стверджує, що Google заохочував розробників ігор зберігати їхні ігри виключно в Play Store і нібито приховав докази, перемістивши розмови в Google Chats.

5. Який ширший контекст цього судового розгляду?

Судовий процес відбувається одночасно з антимонопольними розборками Google з Міністерством юстиції, де були висунуті подібні звинувачення у зловживанні владою.