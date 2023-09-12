Випуск Cyberpunk 2077 2.0: розробники попереджають користувачів ПК перевірити системи охолодження процесора

Довгоочікуваний випуск Phantom Liberty вже не за горами, що принесе відродження популярності грі 2020 року Cyberpunk 2077. CD Projekt невпинно працювала, щоб відновити гру після початкового непростого запуску, і тепер розробники закликають користувачів ПК перевірити їхні системи охолодження ЦП у рамках підготовки до майбутнього оновлення Cyberpunk 2077 2.0.

Один розробник, Філіп Пєрсцінський, звернувся до Twitter, щоб наголосити на важливості перевірки систем охолодження процесора. Він заявив, що очікується, що робоче навантаження на 8-ядерний ЦП сягне приблизно 90%, що підштовхне обладнання до меж. Щоб забезпечити безперебійну роботу, він порекомендував запустити такий інструмент порівняння, як Cinebench, щоб перевірити стабільність систем користувачів.

Фанатів, які висловлювали занепокоєння щодо здатності їхнього обладнання працювати з Cyberpunk 2077 2.0 або Phantom Liberty, Філіп заспокоїв у коментарях. Тим часом CD Projekt опублікував розбивку того, чого гравці можуть очікувати від Phantom Liberty DLC, а також додатковий вміст, включений у безкоштовне оновлення Cyberpunk 2077 2.0.

З наближенням дати виходу Phantom Liberty очікується, що Cyberpunk 2077 буде повільно зникати. Хоча немає планів щодо додаткових DLC, продовження знаходиться в роботі, хоча подробиць про нього мало.

Оновлення Cyberpunk 2077 2.0 викликало хвилювання серед шанувальників, знаменуючи другий запуск гри. Завдяки новому вмісту та вдосконаленням гравці з нетерпінням чекають появи оновлення.

джерела:

– Twitter (Filip Pierściński): @FilipPierciski – твіт Філіпа Пєрсцінського про перевірку систем охолодження: [посилання на твіт]

– CD Projekt: офіційна розбивка DLC Phantom Liberty та оновлення Cyberpunk 2077 2.0.